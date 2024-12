La prochaine grande évolution de l’iPhone pourrait aussi chambouler les Mac

L’année 2025 devrait marquer l’histoire des iPhone avec l’arrivée d’une puce modem 5G conçue en interne par Apple. Or, cette dernière ne tarderait ensuite pas à s’inviter sur les Mac.

Ce n’est plus un secret pour personne, Apple essaie depuis des années à concevoir sa propre puce modem 5G. L’objectif : ne plus dépendre du fournisseur actuel Qualcomm afin d’avoir encore plus la maîtrise sur la fabrication de ses produits. Malgré de nombreux revers, la firme à la pomme semble enfin toucher au but : l’iPhone SE 4 serait le premier appareil doté de ladite puce. Rappelons qu’il est attendu au premier trimestre 2025.

Or, d’après le journaliste de Bloomberg, spécialiste d’Apple, Mark Gurman, les iPhone ne seraient pas les seuls à profiter de ce changement majeur dans la stratégie d’Apple. En effet, il écrit que des Mac pourraient aussi, à terme, intégrer une puce modem made by Apple.

Horizon 2026 pour les Mac

« Apple étudie l’idée d’apporter la connectivité cellulaire au Mac pour la première fois. Cela signifie que les utilisateurs n’auraient pas besoin de Wi-Fi pour se connecter. À ce jour, cette fonctionnalité est réservée à l’iPhone, à l’Apple Watch et à l’iPad », lit-on dans l’article de Mark Gurman.

Il faudrait toutefois attendre au moins 2026 pour que cette nouveauté commence à arriver sur les ordinateurs d’Apple. Il s’agira d’ailleurs sans doute d’une deuxième génération du modem. Ensuite, ce sont même les casques AR/VR — et donc les futures versions de l’Apple Vision Pro — qui pourraient profiter de la nouvelle puce modem du géant de Cupertino.

En attendant, courant 2025, seuls les iPhone y auraient droit dans un premier temps. En plus de l’iPhone SE 4, c’est aussi l’iPhone 17 Air qui est très attendu. Car c’est précisément la nouvelle puce en question qui permettrait à Apple d’avoir plus de liberté dans la création de ce smartphone nettement plus fin que tous les autres.