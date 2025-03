Attention, iOS 18.4 peut mettre le bazar dans vos messages

iOS 18.4 peut montrer quelques signes de faiblesse, notamment au niveau de l’envoi des messages.

RCS sur iPhone 16 Pro Max // Source : ElR – Frandroid

Lancé en version bêta publique le 24 février dernier, iOS 18.4 est la version qui nous donne accès à Apple Intelligence en Europe et donc en France. Plutôt bien avancée et garnie de nouveautés, cette mise à jour a pu être installée sur bon nombre d’appareils. Mais il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit pas encore d’une version définitive. Des bugs subsistent et inopinément, nous en avons découvert un joli.

Quand les SIM s’emmêlent les pinceaux entre RCS et SMS

C’est Ulrich qui m’en a fait part ce matin. Utilisant une double SIM sur son iPhone 16 Pro en iOS 18.4, il a activé le RCS. Il a une SIM physique Orange et une eSIM Free Mobile.

Lors du Mobile World Congress de Barcelone, rencontrant des soucis de roaming avec Orange, il bascule sur Free Mobile. Et là, il observe que l’application Messages a volé en éclats. Toutes ses conversations qui passaient en RCS se sont redivisées en canaux distincts.

Nous avons essayer de reproduire le problème à la rédaction et en effet, il y a un bug à ce niveau. En répétant l’opération, on a pu déterminer que l’iPhone met quelques secondes pour rebasculer en RCS. Dès lors, si l’on change de SIM et que l’on écrit rapidement un message, il sera automatiquement envoyé en SMS, mettant le bazar dans votre fil.

C’est bien entendu un souci très particulier, mais qui touche très certainement d’autres utilisateurs. Idéalement, on prendra donc soin d’attendre que la carte SIM sélectionnée rebascule bien en RCS pour continuer ses conversations.

iOS 18.4 sortira en version définitive la première semaine d’avril 2025. Nous avons déjà fait une première prise en main de cette grosse mise à jour en nous concentrant sur Apple Intelligence. Ajoutons que pour la partie design, on aura sans nul doute de gros chamboulement non pas avec iOS 18.4, mais avec iOS 19 qui s’annonce révolutionnaire sur cette partie.