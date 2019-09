La version Golden Master d’iOS 13, disponible depuis peu, intègre des éléments liés au framework de StarBoard, le casque de réalité augmentée d’Apple. On y découvre notamment des mentions à des manettes.

Lors de la conférence Apple du 10 septembre, certains espéraient un « One More Thing », avec possiblement l’annonce de lunettes de réalité augmentée. Malheureusement pour eux, ce n’est pas arrivé et l’équipe de Tim Cook s’est contentée de présenter ce qu’on attendait, à savoir les iPhone 11, l’Apple Watch Series 5 et un nouvel iPad.

À la fin de la conférence toutefois, les développeurs ont eu accès à la version GM (Golden Master) d’iOS 13, à savoir la version quasi définitive du système (il n’y a généralement aucun changement entre la GM et la sortie finale). En fouillant dans cette nouvelle build, le développeur Steve Troughton-Smith a fait des découvertes intéressantes au sujet d’un casque de réalité augmentée.

StarBoard frameworks on iOS 13 now. StarBoard is Apple’s system shell for stereo augmented reality apps (headset). Guess secrecy is out? pic.twitter.com/XTnlqQgpHh

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 10, 2019