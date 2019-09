Les premiers drop tests des iPhone 11 et 11 Pro viennent vérifier les affirmations d’Apple concernant la solidité de leur écran. Oui, il est vraiment très solide !

Lors de l’annonce des iPhone 11 et 11 Pro, Apple s’est particulièrement étendu sur leurs capacités photo, mais a présenté également plus succinctement de nombreux autres aspects de ces nouveaux smartphones. Puissance, autonomie, mais aussi écran ont par exemple eu droit à leur chapitre, avec une affirmation étonnante pour ce dernier point : l’écran de l’iPhone 11 Pro serait « le plus solide jamais proposé sur un smartphone, à l’avant et à l’arrière ». Mais qu’en est-il vraiment ?

Il est toujours difficile de prendre pour argent comptant le discours marketing d’une société et plusieurs ont été tentés de vérifier les dires de la marque à la pomme. L’écran de l’iPhone 11 Pro est-il si solide que cela ? Pour le savoir, certains ont décidé de lui faire subir quelques tortures, le protocole le plus scientifique ayant été mis en place par Cnet, à l’aide d’une machine lâchant de la même manière l’iPhone depuis une hauteur définie à l’avance.

Des drop tests concluants

Le premier test est effectué à une hauteur de 3 pieds, soit un peu moins d’un mètre. C’est la hauteur moyenne d’une poche, dont on laisse souvent échapper notre smartphone. À cette hauteur, les deux smartphones résistent évidemment très bien, qu’ils tombent sur l’écran ou sur le dos.

Le deuxième test est réalisé à une hauteur de 6 pieds, soit plus d’1m80. L’iPhone 11 y résiste sans encombre, tandis que la version Pro souffre de quelques égratignures sur son écran, bien que l’ensemble reste fonctionnel.

Le dernier test a lieu à une hauteur de 8 pieds et 7 pouces, soit plus de 2,6 mètres. À cette hauteur à laquelle votre iPhone ne devrait pas tomber naturellement, une petite fêlure apparaître au niveau de l’appareil photo de l’iPhone 11 — à côté de l’objectif –, sans répercutions sur la qualité des photos. L’iPhone 11 Pro se raye encore un peu plus au niveau de l’écran et s’endommage au niveau du cerclage des objectifs, sans conséquence sur la qualité des photos.

Pour la postérité, les iPhone 11 sont lâchés d’une hauteur de 11 pieds (3,35 m)… et survivent sans que la glace se brise. Ils n’en sortent cependant pas sans dommage, mais la caméra semble ne pas être aussi solide et ne fonctionne plus après cette dernière torture.

Et même plus

Ces tests manquent néanmoins d’un point crucial : une chute sur les coins. En effet, le coin d’un smartphone est généralement son point faible et une chute à la verticale fait bien souvent plus de dommage qu’un plat net et précis. Pour voir la résistance des iPhone 11 et 11 Pro, il faut donc se rendre sur la chaîne d’EverythingApplePro, moins précis, mais plus complet.

Le YouTubeur fait tomber à de multiples reprises les nouveaux iPhone, non seulement sur l’écran et sur le dos, mais aussi sur la tranche. Une nouvelle fois, quelques dommages mineurs apparaissent. Seules des chutes répétées depuis le haut d’une échelle ont finalement réussi à briser la façade arrière (mais pas le verre de l’écran).

Autant dire que si ces tests ne confirment pas que l’iPhone 11 est bien le téléphone le plus solide au monde, ils confirment bel et bien qu’il est très costaud et qu’il devrait mettre à mal le marché des coques.