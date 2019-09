L’iPhone XS peut régulièrement se trouver au même prix que l’iPhone 11. Dès lors, quel smartphone faut-il choisir ? Voici notre comparatif de leurs caractéristiques pour bien comprendre les différences.

Apple a lancé en septembre 2019 sa nouvelle gamme d’iPhone avec l’iPhone 11 comme modèle le plus accessible. Il est dès lors possible de trouver l’ancienne gamme en promotion, au point où l’iPhone XS se retrouve au même prix que l’iPhone 11. Quel smartphone choisir dans ce cas ?

Design : avantage iPhone XS

Sur le design, difficile de les départager. L’iPhone 11 propose un bon châssis mêlant aluminium et verre alors que l’iPhone XS pousse la chose un peu plus loin avec son acier inoxydable et ses bordures plus fines autour de l’écran.

Les deux iPhone sont certifiés avec la même résistance à l’eau : 30 minutes jusqu’à 2 mètres de profondeur.

Pour autant, l’iPhone 11 a un avantage : il est proposé avec 6 coloris différents, contre trois pour l’iPhone XS.

Si c’est l’encombrement qui compte pour vous, l’iPhone XS est sensiblement plus petit que l’iPhone 11.

Écran : avantage iPhone XS

Comme l’iPhone XR avant lui, l’iPhone 11 intègre un écran LCD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Il s’agit sans aucun doute d’un très bon écran LCD, mais il n’arrive pas à la cheville de l’iPhone XS sur ce point.

Ce dernier intègre en effet un écran OLED de 5,8 pouces avec une meilleure définition de 2436 x 1125 pixels, un contraste infini et un affichage HDR.

Performances : avantage iPhone 11

Là aussi un match sans appel, l’iPhone 11 intègre une puce Apple A13 Bionic alors que l’iPhone XS se contente d’une puce A12 Bionic.

En dehors des meilleures performances dans l’OS et en jeu, cela signifie que l’iPhone 11 est compatible Wi-Fi 6, alors que l’iPhone XS est bloqué en Wi-Fi 5.

L’iPhone 11 est également le seul des deux à intégrer la nouvelle puce UWB d’Apple.

Appareil photo : match nul

Difficile de départager l’iPhone XS et l’iPhone 11 en photo, les deux smartphones proposent des choix différents.

L’iPhone XS intègre un téléobjectif permettant de faire des zooms avant 2x, alors que l’iPhone 11 utilise lui un ultra grand-angle, permettant au contraire de faire des zooms arrière 2x (dézoomer en d’autres termes).

Les deux objectifs photo de l’iPhone XS sont stabilisés alors que seul l’objectif principal l’est pour l’iPhone 11.

Il faudra donc choisir entre zoom 2x et ultra grand-angle.

Autonomie : avantage iPhone 11

Victoire claire et nette pour l’iPhone 11, qui est l’un des iPhone avec la meilleure autonomie jamais développée par Apple.

D’après la marque à la pomme, cela signifie 3 heures de lecture vidéo et 5 heures de lecture audio en plus, comparé à l’iPhone XS.

Tous les retours sont unanimes pour dire que l’iPhone 11 a une autonomie en nette hausse comparée aux générations précédentes.

Pour ce qui est de la recharge rapide, c’est un match nul. Les deux smartphones sont compatibles, mais seul un chargeur lent 5W est fourni par Apple dans la boite. La compatibilité avec la recharge sans fil est également de série pour les deux téléphones.

Face ID : avantage iPhone 11

L’iPhone 11 intègre un capteur Face ID de deuxième génération, plus rapide et capable de mieux détecter un visage même posé sur un bureau.

L’iPhone XS repose sur la première génération de capteur Face ID.

iPhone 11 : 3 – iPhone XS : 2

Sur le plan du design, grâce à son format plus compact, comme de l’écran, avec un bel affichage OLED, l’iPhone XS montre qu’il en a encore dans le ventre.

Si vous voulez privilégier plutôt l’autonomie et les performances, c’est vers l’iPhone 11 qu’il faudra se tourner. Ce dernier propose également un meilleur Face ID et un plus grand choix de coloris.

Dans tous les cas, si vous hésitez entre ces deux smartphones, vous avez déjà fait le bon choix : il s’agit de deux excellents appareils et vous ne serez pas déçu par l’un ou l’autre.