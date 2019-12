Les MacBook Pro sont touchés par un bug qui peut éteindre aléatoirement la machine. Apple a reconnu le problème.

Les appareils produits en grand volume ont toujours une chance de subir des bugs ou des pannes, et les produits Apple ne font pas figure d’exception. Alors que la firme a enfin corrigé le clavier de ses ordinateurs avec le MacBook Pro 16 pouces, voilà qu’elle doit faire face à un tout autre problème.

Des MacBook Pro 13 pouces commercialisés en 2019 peuvent de façon aléatoire et imprédictible s’éteindre. Un bug qui peut être vraiment handicapant, en particulier quand on utilise le MacBook Pro pour travailler. Le problème ne semble toucher que les MacBook Pro 13 pouces avec la Touch Bar et 2 ports Thunderbolt 3.

Les recommandations d’Apple

Apple a publié une note sur son site officiel pour donner des conseils aux personnes touchées par ce problème. Les voici.

Si votre MacBook Pro a moins de 90 % de charge, passez à l’étape 2. Sinon, utilisez votre ordinateur jusqu’à passer sous les 90% de batterie. Connectez votre chargeur Quittez toutes les applications Refermez l’ordinateur pour placer le Mac en veille Rechargez votre Mac pendant au moins 8 heures Après 8 heures, téléchargez la dernière version de macOS

Si le problème persiste après ces étapes, Apple recommande de contacter le service client.

Une solution assez longue à essayer, mais qui, d’après Apple, devrait fonctionner. Puisque la solution implique de tester la dernière version de macOS, il semble que le problème soit d’origine logiciel.