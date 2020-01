Apple présent au CES 2020, mais pas pour dévoiler du hardware

Apple fera bel et bien une apparition au CES 2020, un évènement qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. N'attendez pas de stand ou de conférence dédiée néanmoins, l'apparition sera brève et ne concernera pas des produits.

À quelques jours de l’ouverture du CES 2020, les discussions au sujet du salon de Las Vegas vont bon train. Étrangement, l’une d’elles concerne un acteur qui n’a pas l’habitude de faire parler de lui sur cet événement : Apple.

La firme de Cupertino ne s’est pas montrée sur le salon américain depuis plusieurs années maintenant, et ce malgré son coup d’éclat de l’année dernière. Pourtant, les choses vont légèrement changer cette année avec une apparition officielle de l’une des directrices d’Apple au cours d’une conférence tenue sur le salon.

La sécurité en ligne de mire

Après avoir clamé haut et fort que « ce qui se passe dans votre iPhone reste dans votre iPhone », Apple sera donc de nouveau à Las Vegas pour parler de sécurité au cours de la table ronde intitulée « Que veulent les consommateurs ? », ayant comme principal thème « Comment les entreprises renforcent-elles la confidentialité à grande échelle ? ».

Jane Hovarth, directrice en charge de la vie privée chez Apple, évoquera donc le sujet avec, entre autres, des représentantes de Facebook et de la FTC.

HomeKit sur toutes les lèvres ?

Apple ne devrait donc pas annoncer de nouveau produit au cours du salon, la marque préférant créer l’événement pour cela avec ses propres keynotes. D’ailleurs, aucun stand n’a été enregistré en ce sens. Ses partenaires en revanche ne manqueront pas de citer la marque à la pomme lorsque nécessaire.

Selon les informations de Bloomberg, plusieurs entreprises devraient présenter de nouveaux produits compatibles avec HomeKit et Siri (l’assistant personnel d’Apple). Comme c’est le cas depuis plusieurs années déjà, la domotique devrait être un sujet important sur le salon de Las Vegas et la bataille entre Amazon (Alexa), Google (Home/Assistant) et Apple devrait faire rage, leur but étant bien sûr d’avoir l’écosystème le plus efficace et le plus complet.

Il ne fait donc aucun doute que si Apple n’est pas directement là pour présenter des produits, cela ne l’empêchera pas d’être cité à plusieurs reprises.