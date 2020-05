Shadow revient sur l’App Store : téléchargez l’application dès à présent sur iPhone

Après en avoir été banni, Shadow fait son retour sur l'App Store d'Apple avec une nouvelle application. Celle-ci est donc à nouveau téléchargeable sur iPhone et iPad.

Ça y est ! Shadow* est enfin de nouveau disponible au téléchargement sur l’App Store. L’attente n’a pas été interminable, mais les utilisateurs ont quand même dû faire preuve d’une certaine patience. Rappelons les faits.

En février, l’application du service de cloud computing Shadow disparaissait de l’App Store. Quelques semaines plus tard, nous avons pu voir que la plateforme préparait son retour sur le magasin d’applications d’Apple, mais en perdant une fonctionnalité.

Téléchargez à nouveau Shadow sur iPhone et iPad

En effet, Shadow a supprimé son launcher. Cela devrait lui permettre de mieux se conformer aux règles édictées par Apple sur l’App Store. On rappellera toutefois que l’entreprise Blade n’a pas indiqué précisément la raison pour laquelle Shadow avait été banni par la pomme.

Avec cette nouvelle version, vous pourrez donc à nouveau profiter normalement de Shadow sur iPhone et iPad.

En outre, « nous en avons aussi profité pour améliorer l’app et la rendre encore plus stable », affirment les équipes chargées du service. Celles-ci ajoutent qu’elles ont à cœur de soigner l’expérience mobile afin de rendre la plateforme de cloud gaming « accessible partout (et pas seulement parce que l’on sort de confinement aujourd’hui !) ».

Est également évoqué un potentiel déploiement de Shadow sur les marchés asiatiques, « nous nous réjouissons à cet égard de pouvoir nous appuyer sur les nombreuses innovations d’Apple à venir ». Sur un autre sujet, soulignons aussi que les activations des offres Shadow Ultra et Infinite souffrent malheureusement d’un calendrier retardé.

*Ulrich Rozier, cofondateur d’Humanoid, la société éditrice de Frandroid, est investisseur minoritaire de Shadow. L’avis de la rédaction reste neutre et n’est pas influencé pour autant.