Jailbreak de l’iPhone : tout comprendre à unc0ver 5 en 10 questions

Le jailbreak de l'iPhone est désormais de nouveau possible sur iOS 13.5 (et certaines versions précédentes). Les amateurs de tweaks trouvés sur Cydia vont pouvoir s'en donner à cœur joie.

D’une époque où ils étaient presque généralisés, le jailbreak sur iOS et le root sur Android sont aujourd’hui devenus marginaux. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’utiliser une faille du système afin de s’octroyer des privilèges supplémentaires et ainsi outrepasser certaines limites imposées. Cela permet notamment de personnaliser davantage son interface, y compris au niveau de certaines parties habituellement impossibles à modifier de par la nature même de l’OS, en particulier dans l’écosystème Apple.

Pourtant, certaines équipes travaillent toujours dessus, et l’une d’elles vient de donner naissance à unc0ver 5, un outil permettant de jailbreaker son iPhone sous iOS 13.5 (depuis iOS 11). Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau hack.

Quels sont les appareils compatibles avec le jailbreak ?

Unc0ver supporte actuellement une large gamme de smartphones et tablettes, mais aussi le dernier iPod touch. Voici la liste complète des appareils — en théorie — supportés par ce nouveau jailbreak :

L’équipe a réalisé de nombreux tests afin d’assurer le bon fonctionnement du jailbreak sur un large panel d’appareils, notamment les iPhone, sur différentes versions du système. Il se peut néanmoins que certains appareils, moins testés, présentent davantage de bugs.

Quelles versions d’iOS et iPadOS peuvent être jailbreakées ?

Actuellement, les versions qui sont compatibles avec unc0ver sont :

iOS 13.0 à iOS 13.5

iOS 12.4

iOS 12.0 à iOS 12.2

iOS 11.0 à iOS 11.4.1

iPadOS 13.0 à iPadOS 13.5

L’un des développeurs du hack a également précisé qu’une version pour tvOS devrait arriver sous peu.

Est-ce qu’unc0ver est un jailbreak tethered ou untethered ?

Il existe plusieurs genres de jailbreak : tethered (que l’on pourrait traduire par « attaché au cordon »), untethered (non attaché) et semi-untethered. Unc0ver entre dans cette dernière catégorie.

Plus concrètement, la différence entre ces 3 types de jailbreaks se joue lors du redémarrage de l’appareil. Selon le type de faille utilisé, il est possible que redémarrer l’iPhone « casse » le jailbreak. On cherche généralement à obtenir un hack untethered, qui conserve tous les changements quoiqu’il arrive. À l’inverse, le tethered nécessite de rebrancher l’appareil à un ordinateur pour relancer le jailbreak après chaque reboot.

Unc0ver 5 étant un jailbreak semi-untethered, il perd ses privilèges lors d’un redémarrage, mais il est possible de le jailbreaker à nouveau directement en quelques clics depuis l’appareil en relançant l’application unc0ver. Vous n’aurez donc pas besoin de rebrancher votre iPhone à un ordinateur pour profiter de vos modifications.

Notons au passage que même sans redémarrer votre iPhone, votre iPad ou votre iPod touch, le jailbreak expire au bout de 7 jours. Une petite manipulation est donc nécessaire chaque semaine.

Est-ce qu’unc0ver est stable et maintient les performances de l’iPhone ?

Tous les premiers retours autour d’unc0ver sont extrêmement positifs. Bien que certains jailbreaks aient pu réduire les performances, et plus particulièrement l’autonomie des appareils concernés, ce n’est pas le cas ici.

Attention néanmoins, certains tweaks de personnalisation installés grâce au jailbreak peuvent jouer sur la vitesse et la stabilité du système ou encore la durée de vie de la batterie.

Est-il toujours possible d’utiliser les services d’Apple sur un iPhone ?

Tous les services d’Apple tels qu’iCloud, iMessages, Apple Pay, etc. peuvent continuer de fonctionner sans problème.

Qu’en est-il de la sécurité avec unc0ver ?

Une augmentation de privilèges liée au jailbreak ou au root ouvre généralement des portes à des sections habituellement verrouillées du système, créant ainsi de nouvelles failles de sécurité.

La team à l’origine du jailbreak promet cependant que « unc0ver préserve les couches de sécurité conçues pour protéger vos informations personnelles et votre appareil iOS en les ajustant si nécessaire au lieu de les supprimer. Avec cette sécurité ajustée sur votre appareil iOS, vous pouvez exécuter vos applications et réglages préférés tout en étant protégé contre les attaquants ».

Il n’est pas totalement à exclure néanmoins que certains tweaks profitent de certaines failles exploitées par unc0ver pour atteindre à la sécurité de certaines données.

Est-il possible de faire les mises à jour d’iOS avec le jailbreak ?

Unc0ver fonctionne à l’heure actuelle jusqu’à iOS 13.5. Effectuer une nouvelle mise à jour du système n’est pas impossible, mais il est (fort) probable que cela vienne corriger la faille utilisée pour le jailbreak, rendant ce dernier inopérant.

Dans une interview accordée à Vice, Pwn20wnd, le développeur principal du projet, explique que cela devrait prendre entre 2 et 3 semaines environ à Apple afin de proposer un patch de la faille 0-day utilisée par unc0ver. La mise à jour vers iOS 13.6 ou 13.7 pourrait donc rapidement mettre un terme à la fête.

Cependant, après le déploiement de cette mise à jour, les utilisateurs auront encore deux semaines supplémentaires pour rétrograder à la version précédente, compatible avec unc0ver, et s’assurer de ne pas refaire de mise à jour — bloquées par défaut pas unc0ver. Ils pourront ainsi profiter du jailbreak plus longtemps, à condition de faire l’impasse sur les nouveautés apportées par Apple, notamment avec la prochaine mise à jour majeure du système, iOS 14, attendue en septembre prochain (ou un peu plus tard en raison des conditions sanitaires).

Est-il légal de jailbreaker un iPhone ?

Si la question entraine des débats dans certains pays, il est légal de jailbreaker un iPhone en France. Pour Apple néanmoins, il s’agit là d’une violation de copyright du programme « boot » de l’appareil, ce qui peut entraîner une perte de garantie pour infraction au contrat de licence que vous acceptez lors du premier démarrage de l’appareil.

Notez également que si le jailbreak est donc parfaitement légal, ce n’est pas forcément le cas des possibilités offertes par le jailbreak. Par exemple, télécharger une application piratée reste illégal.

Quelles sont les précautions à prendre avant le jailbreak ?

Afin d’éviter ce genre de mauvaise surprise, il est bien évidemment plus que conseillé d’effectuer une sauvegarde complète de votre iPhone ou de votre iPad AVANT de le jailbreaker. En cas de souci, il devrait donc être possible de restaurer cette image propre du système.

Comment jailbreaker un iPhone ou un iPad avec unc0ver ?

La manipulation permettant le jailbreak est disponible directement sur le site de unc0ver. Elle peut être réalisée depuis un ordinateur sous macOS, Windows ou Linux.