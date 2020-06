WWDC 2020 : Apple pourrait dévoiler un iMac new look avec SSD et GPU AMD

Huit ans après un dernier redesign, l'iMac pourrait avoir le droit à son coup de jeune lors de la WWDC 2020. Un leaker souvent bien informé annonce la présentation de l'ordinateur tout-en-un d'Apple relooké. A l'extérieur, il se rapprocherait de l'écran Pro Display XDR et serait boosté à l'intérieur avec l'arrivée de disques SSD ainsi que de GPU AMD Navi.

Les rumeurs continuent d’enfler en amont de la WWDC, la conférence des développeurs d’Apple qui se tient en ligne le 22 juin prochain. Selon un leaker bien connu, en marge des prochains OS, la firme californienne pourrait également présenter un nouvel iMac au design repensé. Ce ne serait pas tant surprenant que cela, car Tim Cook et les siens ont souvent profité de l’événement pour dévoiler de nouveaux produits destinés aux développeurs. L’an dernier, Apple avait ainsi enfin sorti de ses cartons son Mac Pro et l’écran Pro Display XDR. En 2017, de nouveaux iPad Pro (10,5 pouces) et MacBook Air/Pro avaient pointé leur nez.

Et chez Apple, après le Mac, le Mac Mini, l’iPad Pro ou encore l’iPhone, il n’en restait donc plus qu’un qui n’avait pas eu le droit à son rafraîchissement. Huit ans que l’iMac n’avait pas fait peau neuve. À en croire Sonny Dickinson, souvent très bien renseigné sur les affaires de la marque à la pomme, le coup de jeune serait imminent.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020