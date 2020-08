iPhone 12 : Apple compenserait les coûts de la 5G avec des batteries plus fragiles

D'après de nouveaux comptes rendus de Ming-Chi Kuo, Apple chercherait à limiter les coûts de production induits par l'arrivée de la 5G sur ses iPhone 12 en y intégrant des batteries à la conception plus simple... et moins qualitative.

Réduire les coûts de production des iPhone 12 pour pouvoir y loger des modules 5G (plus coûteux), sans avoir besoin de trop augmenter le prix d’achat final… ou être contraint de raboter ses marges habituelles, cela semble être l’objectif d’Apple. D’après les dernières informations dénichées par Ming-Chi Kuo, le géant de Cupertino accentuerait la pression sur ses sous-traitants pour réduire les frais partout où cela est possible. Les principales réductions de coûts seraient toutefois à chercher du côté des batteries des futurs iPhone 12.

En simplifiant leur design, Apple serait en mesure de produire des batteries 40 à 50 % moins chères. Ces modifications en matière de conception porteraient dans les faits surtout sur la qualité de ces nouvelles batteries, sans nécessairement impacter leur capacité… et donc leur autonomie.

Vers de nouveaux iPhone avec des batteries décevantes ?

Reste que la chose n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le consommateur, qui pourrait être confronté à des iPhone dotés de batteries plus fragiles (qu’il faudra remplacer plus vite), ou tout simplement plus lentes à recharger. Apple pourrait néanmoins concocter des nouveautés logicielles avec iOS 14 pour compenser la qualité moindre de ces batteries sur le plan matériel. L’idée serait, par exemple, d’améliorer une nouvelle fois la gestion des cycles de recharge ou de mieux comprendre encore les habitudes de l’utilisateur pour adapter la consommation énergétique grâce à l’IA.

Il faudra en tout cas qu’Apple réfléchisse à des solutions pour contrebalancer cette probable perte de qualité. Et pour cause, la tendance serait encore accentuée l’année prochaine pour réduire une nouvelle fois de 30 à 40 % le coût des batteries, cette fois pour un éventuel iPhone 12S, attendu à l’automne 2021. Ces coupes sombres interviendraient alors que l’ajout de modems 5G « Sub 6GHz » (opérant sous la barre des 6 GHz) couterait entre 75 et 85 dollars de plus à Apple par iPhone, tandis que les modems capables de tirer parti des fameuses ondes millimétriques impliqueraient une dépense supplémentaire de 125 à 135 dollars de plus que les modems 4G des actuels iPhone 11.

On apprend en outre qu’au delà des iPhone, Apple prévoirait aussi de réduire les frais sur la question des batteries de ses futurs AirPods. Ces dernières pourraient également coûter 25 à 35 dollars de moins à Apple, mais au prix d’une conception différente pour les AirPods 3. Attendus l’année prochaine, ces derniers miseraient sur un design interne plus proche de celui des AirPods Pro, avec une conception SiP (system-in-package) et non SMT (surface-mount technology).