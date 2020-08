iPad 2020 (10,8 pouces) : vers un design enfin débarrassé des grosses bordures

Des schémas obtenus par 91Mobiles montrent que l'iPad 2020 de 10,8 pouces profiterait, entre autres, d'un design plus moderne où les bordures prendraient moins de place autour de l'écran. Un design qui n'est pas sans rappeler celui de l'iPad Pro.

Chez Apple, les iPad Pro profitent déjà d’un design léché en plus de leurs caractéristiques très haut de gamme. On ne peut toutefois pas en dire autant de l’iPad classique dont l’esthétique est aujourd’hui assez datée avec un écran encadré par de larges bordures, surtout en haut et en bas. Cependant, en 2020, pour la huitième génération de la tablette, cela serait sur le point de changer.

Le site 91Mobiles affirme, en effet, avoir mis la main, par le biais d’une source « de confiance », sur des schémas d’Apple concernant cet iPad 2020. A priori, il faudrait donc s’attendre à un design revisité, plus proche des déclinaisons Pro de l’ardoise avec des bordures affinées et une allure générale bien plus dans l’air du temps.

Seraient également au programme : un port USB-C, un connecteur pour clavier, une tranche magnétisée pour ranger le stylet Apple Pencil et des haut-parleurs stéréo.

Annonce prévue en septembre ?

Alors que l’iPad 2020 arbore un écran de 10,2 pouces et l’iPad Air, un de 10,5 pouces (11 et 12,9 pouces les iPad Pro), un nouveau gabarit serait en vue. La piste d’un iPad de 10,8 pouces en 2020 avait déjà été évoquée par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo spécialisé dans les produits de la pomme. Ces schémas viennent corroborer cette prévision. Un nouvel iPad Air serait aussi dans les tuyaux tandis que la gamme iPad Mini serait plutôt mise à jour en 2021.

Notez par ailleurs que selon 91Mobiles, le bouton Touch ID disparaîtrait pour laisser pleinement sa place à la solution Face ID. D’autres sources évoquaient plutôt un positionnement de Touch ID sur le côté, il faudra donc voir quelle hypothèse s’avérera au moment de l’officialisation. Officialisation que d’aucuns attendent en septembre, mais 2020 étant une année à part, octobre semble plus probable pour le voir arriver. Au plus tôt.

