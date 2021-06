L’iPhone 13 aurait une grosse batterie, mais pas seulement pour l’autonomie

Une certification chinoise pour l’iPhone 13 laisse entendre que les différentes versions de l’appareil profiteront cette année de plus grosses batteries. La chose pourrait préfigurer le passage à des écrans 120 Hz.

Apple n’a jamais été connu pour proposer une autonomie particulièrement étendue sur ses iPhone. À la place, la firme se contente de proposer environ une journée complète de batterie avec ses iPhone 12, signe d’un éventuel consensus interne : il est vrai que la plupart des utilisateurs trouveront bien de quoi recharger leur smartphone en fin de journée.

Alors quand une certification de la TENNA (organisme chinois) laisse entrevoir de plus grande capacités pour les batteries des différents iPhone 13, on peut raisonnablement penser qu’Apple à d’autres projets qu’augmenter l’autonomie de ses prochains mobiles. Selon toute vraisemblance, ces grosses batteries pourraient être annonciatrices de l’arrivée du 120 Hz sur les écrans d’iPhone.

Du 120 Hz sur l’écran de l’iPhone 13 ? Ça se précise

On apprend ainsi que les iPhone 13 et 13 Pro embarqueraient une batterie de 3095 mAh (contre 2815 mAh actuellement), tandis que l’iPhone 13 Pro Max monterait pour sa part à 4352 mAh (contre 3687 mAh sur l’iPhone 12 Pro Max). L’iPhone 12 Mini disposerait lui aussi d’une meilleure batterie avec 2406 mAh pressentis (au lieu de 2227 mAh sur l’iPhone 12 Mini).

Si la chose se confirme, ces capacités plus importantes devraient suffire à compenser la gourmandise énergétique accrue d’un écran 120 Hz, mais l’on pourrait parallèlement profiter d’une légère amélioration de l’autonomie… surtout si le futur processeur A15 réussit à être encore plus économe que l’14 Bionic des iPhone 12.

Notons que cette possible amélioration des batteries n’est pas le seul événement annonciateur d’une transition vers un taux de rafraîchissement plus élevé. D’après The Elec, Samsung Display et LG Display auraient l’un comme l’autre commencé à produire des écrans OLED 120 Hz pour les iPhone 13.

Il faut toutefois prendre ces informations avec un peu de recul : l’année dernière des rumeurs laissaient déjà entendre que les iPhone 12 profiteraient de dalles 120 Hz… À la place, Apple s’était contenté d’étendre l’affichage OLED à tous ses modèles, mais toujours en 60 Hz.