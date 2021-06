iOS 15 : un iPhone à plat ou réinitialisé va se transformer en AirTag

L'iPhone va se rapprocher des AirTag avec iOS 15. Il sera possible de retrouver un iPhone éteint ou réinitialisé.

Lors de la conférence d’ouverture de la WWDC, Apple a présenté iOS 15, le nouveau système d’exploitation qui équipera les iPhone d’ici à la fin de l’année. Nombreux seront les modèles compatibles avec la nouvelle version, qui ne déborde pas de nouveautés pour le moment.

Comme chaque année cependant, il faut attendre l’installation des premières beta du système pour découvrir des nouveautés supplémentaires que la firme n’avait pas dévoilées sur scène. Des détails moins importants pour les développeurs ou l’écosystème, mais qui peuvent être des nouveautés très pratiques au quotidien. C’est le cas des changements apportés à la fonction Localiser.

La fonction Localiser trouvera votre iPhone éteint ou réinitialisé

Cette fonction a déjà connu bien des nouveautés en 2021 en s’ouvrant aux appareils tiers et accessoires et notamment les produits VanMoof et Belkin. Il faut évidemment aussi mentionner les Apple AirTags dont l’annonce aura été précédée par bien des rumeurs. Avec iOS 15, c’est justement des AirTags que votre iPhone va s’inspirer.

En effet, avec la mise à jour du système, si vous éteignez votre iPhone, il restera en fait dans un état de très faible consommation pour continuer d’être localisé. À l’image d’un AirTag il est donc possible d’utiliser n’importe quel appareil sous iOS de localiser votre iPhone avec son signal Bluetooth low energy.

Mieux, même avec une réinitialisation complète de l’iPhone, le remettant en « condition d’usine », il est toujours possible de le localiser.

Pour prévenir les utilisateurs de cette possibilité, un message d’avertissement sera affiché la première fois que l’iPhone va tomber à court de batterie. Le message mentionne que cette fonction permet de retrouver des iPhone perdus ou volés. Comme l’indique 9To5Mac, Apple a l’habitude de déconseiller d’utiliser la fonction Localiser pour retrouver un iPhone volé. Il vaut mieux dans ce genre de circonstances se tourner vers la police.