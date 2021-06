macOS Monterey : réinitialiser l’ordinateur devient aussi facile que sur iPhone

Apple a annoncé beaucoup de choses lundi pendant sa conférence d’inauguration de la WWDC 2021. Parmi elles, macOS Monterey et son lot de nouveautés dont une option qui devrait intéresser ceux qui souhaitent réinitialiser leur Mac sans perdre l'intégralité de leurs données.

Comme prévu, Apple a profité de son événement WWDC 2021, qui a eu lieu lundi, pour dévoiler la nouvelle version de son système d’exploitation pour ordinateurs : macOS Monterey. Outre quelques nouveautés déjà annoncées précédemment pour FaceTime ou pour iMessage — également disponibles sur macOS —, la principale nouveauté de cette mouture concerne Universal Control.

Il s’agit en fait d’une manière de prendre facilement le contrôle de l’iPad avec son ordinateur Mac pour l’utiliser en deuxième écran et transférer rapidement des fichiers.

Mais il y a toujours des petites mise à jour à la marge auxquelles on ne fait pas forcément attention, et qui pourraient pourtant s’avérer intéressantes. Parmi elles, l’option « effacer tous les contenus et paramètres » lors de la réinitialisation de votre Mac.

Une fonctionnalité similaire à ce que propose iOS et iPadOS

L’option est disponible sur iPhone et iPad depuis un moment. Auparavant, il fallait complètement effacer votre Mac, puis réinstaller macOS afin de restaurer les paramètres d’usine de votre ordinateur.

Désormais, la prochaine version de macOS permettra de réinitialiser un Mac sans effacer le système, en sélectionnant « Effacer le contenu et les réglages ». Ainsi il ne sera plus obligatoire de réinstaller macOS si jamais vous souhaitez remettre les paramètres d’usine sur votre ordinateur avant de le revendre par exemple.

Pour y arriver il faudra vous rendre dans les « Préférences système ». La fonctionnalité sera compatible avec tous les Mac équipés d’une puce Apple Silicon, et les Mac Intel avec une puce de sécurité T2.

Voici comment Apple explique sa nouvelle fonction : « Les Préférences Système offrent désormais une option pour effacer toutes les données utilisateur et les applications installées par l’utilisateur du système, tout en conservant le système d’exploitation actuellement installé. Étant donné que le stockage est toujours chiffré sur les systèmes Mac avec Apple Silicon ou la puce T2, le système est instantanément et en toute sécurité effacé en détruisant les clés de chiffrement. »

À ce stade, « effacer le contenu et les réglages » n’est pas disponible dans la version bêta actuelle de macOS Monterey, Apple indique que la fonctionnalité sera disponible avec la version bêta publique prévue pour juillet. Pour rappel, macOS Monterey sera disponible en version stable dès cet automne.