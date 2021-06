MacOS Monterey : voici les Mac compatibles avec la mise à jour

Apple a publié la liste des Mac capables de faire tourner macOS Monterey, la nouvelle version du système d’exploitation pour ordinateurs du constructeur américain.

Mardi 7 juin 2021 à 19h, heure française, la firme à la pomme a tenu sa conférence WWDC 2021 pour y dévoiler un grand nombre de nouveautés liées à iOS 15, iPad OS 15, Apple Home, FaceTime, iMessage ou encore WatchOS 8. Son système d’exploitation dédié à ses ordinateurs Mac a également été au centre de l’attention.

macOS Monterey, quelles nouveautés ?

Le groupe californien a en effet dévoilé la toute nouvelle version de son OS, pour l’occasion baptisée macOS Monterey. Au programme : un contrôle unifié de son MacBook, iMac et tablette iPad, avec un seul clavier et une seule souris, mais aussi quelques nouveaux raccourcis et une version remaniée de Safari.

La liste des Mac compatibles avec macOS Monterey

MacOS Monterey n’a pas vocation à s’inviter sur tous les ordinateurs de la firme à la pomme, qui a par ailleurs publié la liste des appareils compatibles. Voici les heureux élus qui pourront en profiter :

L’iMac de fin 2015 et les versions suivantes ;

L’iMac Pro de 2017 et les versions suivantes ;

Le MacBook Air de début 2015 et les versions suivantes ;

Le MacBook Pro de début 2015 et les versions suivantes ;

Le Mac Pro de fin 2013 et les versions suivantes ;

Le Mac mini de fin 2014 et les versions suivantes ;

Le MacBook de début 2016 et les versions suivantes.

La version bêta de macOS Monterey est d’ores et déjà disponible pour les développeurs membres de l’Apple Developer Program. Une bêta publique suivra alors en juillet sur beta.apple.com, avant qu’une mise à jour logicielle gratuite ouverte à tous ne soit déployée cet automne.