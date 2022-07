Asus Zenfone 9 : la marque dévoile la date de la conférence de présentation

L'invitation ne laisse aucune place au mystère, Asus organise une conférence à la fin du mois pour dévoiler le Zenfone 9. Un smartphone qui va miser sur sa taille compacte.

Asus fait partie de ces marques atypiques qui ne suivent pas toujours les tendances du marché pour proposer une offre unique. C’est l’une des rares marques issues du monde du PC à avoir trouvé sa place sur le marché du smartphone avec deux références. Si l’on a découvert récemment le ROG Phone 6, c’est désormais au tour du Zenfone 9 de devenir le centre de l’attention.

Un petit smartphone aux grandes possibilités

On sait désormais que la marque présentera l’Asus Zenfone 9 le jeudi 28 juillet à partir de 15h. L’invitation ne pourrait en effet pas être plus explicite puisqu’elle montre le Zenfone 9 et son logo officiel. On peut y voir que pour Asus, il s’agit tout à la fois d’un appareil photo, d’un PC et d’une machine de jeu réuni dans un smartphone.

Pour ce nouvel appareil, Asus devrait une nouvelle fois miser sur sa taille compacte. C’est ce qui nous avait déjà séduits avec l’excellent Zenfone 8 en 2021 qui s’était imposé comme l’une des références sur le petit marché du petit smartphone.

Avec un écran de 5,9 pouces AMOLED 120 Hz, le Zenfone 9 devrait toujours faire partie des exceptions en proposant un écran de moins de 6 pouces. Le produit devrait à ce titre se retrouver un peu plus seul puisqu’Apple ne devrait pas proposer de nouvel iPhone mini cette année. Une opportunité pour le Zenfone 9 qui ne devrait pas faire trop de compromis sur les composants. On parle en effet d’un Snapdragon 8+ Gen 1, d’une batterie de 4300 mAh et d’un appareil photo avec capteur Sony IMX766 50 mégapixels. Dans une vidéo en fuite, Asus promet un système photo « massivement amélioré », une certification IP68 et même un port jack 3,5 mm.

Rendez-vous le 28 juillet pour avoir confirmation de ces caractéristiques et découvrir son prix de vente. Le Zenfone 8 avait été lancé à partir de 699 euros, un prix de fleuron beaucoup plus accessible que les concurrents.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.