Pourquoi nos PC portables gaming ne passent pas vraiment à l’USB-C

L’USB-C permet en principe une recharge à 240W et pourtant les PC portables de jeux continuent de proposer un connecteur de charge propriétaire. On sait désormais pourquoi.

En 2021, la norme USB-C a été mise à jour pour proposer une recharge jusqu’à 240W, de quoi dépasser de loin les limites de consommations de nos PC portables les plus gourmands.

Pourtant, trois ans plus tard, si les ultraportables proposent bien une recharge par l’USB-C, les PC portables plus volumineux, souvent pensés pour le jeu vidéo, continuent d’intégrer un port de charge propriétaire.

Nous avons posé à l’une des marques expertes du sujet : Asus, et plus précisément la question des PC ROG et TUF.

Un sujet industriel complexe

Il faut tout d’abord revenir à la définition de la puissance (le nombre exprimé en watt) dans le cas d’un courant continu : il s’agit du résultat de la multiplication de la tension (en volt) par l’intensité du courant (en ampère).

Pour augmenter la puissance de charge jusqu’à 240W, il faut alors, soit augmenter le nombre de volts, soit augmenter le nombre d’ampères.

Il faut tout de suite exclure d’augmenter l’intensité (en ampère), c’est une solution qui entraine très rapidement des risques pour l’usager. Le représentant d’Asus nous parlait d’arc électrique causé en approchant un câble de son port en testant cette solution. On parle aussi de risques d’incendie plus grands.

Reste alors l’augmentation de la tension, c’est la solution proposée dans la norme USB-C. La charge 100W de nos PC portables se fait avec un courant 20V à 5A. Pour passer à 240W, la norme propose de monter à des tensions de 28V (140W), 36V (180W) et 48V (240W).

Le Power Delivery tel que défini par l’USB IF

Ici, le problème est que les ordinateurs portables sont conçus depuis longtemps pour recevoir une tension de 20V. Ainsi, Asus nous explique que les composants internes de nos PC portables sont conçus pour fonctionner sur du 20V.

Pour adapter les PC portables à des tensions plus élevées, il faudrait donc revoir toute une chaine de composants, ce qui implique de nombreux intermédiaires. C’est donc toute une industrie qu’il faudrait faire évoluer vers de nouvelles normes. Un élan que le PC ne semble pas prendre pour le moment.

Une question d’expérience utilisateur

D’autant qu’il y a une autre problématique, soulevée par Asus : la question du port dédié à la charge.

Si un PC propose de la charge par USB-C à 240W, il ne pourra le faire que sur un seul port, sinon cela reviendrait à adapter le circuit derrière chaque port USB-C proposé sur la machine.

Il faut donc s’imaginer un port capable de faire de la charge et pas les autres, mais il s’agit pourtant dans tous les cas de ports USB-C. Un sujet de grande confusion potentiel pour les utilisateurs du PC.

Cela veut aussi dire un port USB-C occupé pendant la recharge alors que l’intégration d’un port propriétaire permet de le dédier à cette tâche.

Et la loi ?

Quand on réunit tous ces arguments, on comprend mieux pourquoi les fabricants ne semblent pas se presser pour l’adoption du tout USB-C sur les machines de jeux. Il faudra sans doute attendre encore plusieurs années pour imaginer une migration vers l’USB-C.

Quid de la réglementation, notamment dans l’Union européenne ? L’arrivée de l’USB-C comme chargeur unique pour nos smartphones, consoles, écouteurs, casques et autres périphériques ne concernent que les produits sous les 100 watts. Les PC portables de jeux ne sont donc pas concernés s’ils ont besoin de plus de 100W pour leur recharge.