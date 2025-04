Mais pourquoi cette carte mère Asus coûte plus de 1200 euros ?

Quand une carte mère coûte le prix d’un ordinateur, on se demande si Asus a caché une carte graphique dedans. Plongée dans le luxe extrême pour PC.

Source : Asus

Annoncée en grande pompe en Chine, la ROG Crosshair X870E Extreme d’Asus devient la carte mère AM5 la plus chère du marché. Avec un tarif dépassant les 1 200 € en France, elle s’adresse aux hardcore gamers et aux overclockers prêts à puiser dans leurs économies pour un circuit imprimé. Mais que cache ce prix stratosphérique ? Un mélange de technologies futuristes… et de marketing agressif.

Des serveurs européens, une offre valable à vie Découvrez les offres de pCloud : 2, 5 ou 10 To de stockage, situés dans des serveurs européen et sans abonnement, pour 5 personnes. Le gestionnaire de mots de passe est offert !

Commençons par le plus impressionnant : l’alimentation. Asus utilise un système 20+2+2 phases (110A chacune). De quoi overclocker un Ryzen 9000 jusqu’à le faire fondre, si l’envie vous prend. Côté RAM, quatre slots DDR5 supportent jusqu’à 256 Go et des fréquences de 8 200 MHz. Un rêve pour les amateurs de benchmark, même si en pratique, votre navigateur n’en verra jamais la couleur.

L’ASUS ROG Crosshair X870E Extreme n’est pas là pour plaisanter

Les slots PCIe 5.0 x16 promettent le graal : deux cartes graphiques en full power. Sauf que… si vous ajoutez des SSD M.2, les lignes se partagent. Résultat, avec deux GPU et deux SSD, votre seconde carte graphique tombe en PCIe 5.0 x4. Heureusement, les cinq emplacements SSD (dont un refroidi par chambre à vapeur) devraient largement suffire. Côté connexions, Asus fait dans l’excès : Wi-Fi 7, ethernet 10 Gb/s, Bluetooth 5.4, et 12 ports USB à l’arrière (dont deux en 40 Gb/s).

Une offre connectique plus que complète // Source : Asus

Alors pourquoi c’est si cher ? La réponse tient en trois lettres : ROG (Republic of Gamers). Asus joue sur son image premium, comme Apple avec l’iPhone. En Chine, la carte coûte 9 999 yuans (environ 1 282 € en France). Mais entre les taxes et les marges des revendeurs, elle frôle les 1 350 €. Amazon.fr la propose à 1 204 € en précommande. Et à cela, il faudra ajouter les taxes ici.