Puce, mémoire : que nous apprend la carte mère de la Nintendo Switch 2 ?

Les fuites s’enchainent autour de la prochaine console de Nintendo. Des photos de la carte mère permettent de confirmer un certain nombre de rumeurs.

Un concept basé sur les fuites du design de la Switch 2 // Source : mjayer/reddit

Nous sommes en 2025. Il ne reste donc que quelques semaines avant de découvrir officiellement la console de nouvelle de génération de Nintendo. C’est bien la seule chose que l’on sait avec une certitude totale : la marque ayant promis de communiquer sur sa console avant le mois de mars.

En attendant, les rumeurs et fuitent se multiplient autour de la nouvelle console. Et pour cause, elle est probablement déjà entre les mains de nombreux développeurs, et a probablement commencé sa production de masse. Plus le nombre de personnes au courant, plus les risques de fuites sont importants.

Pour aller plus loin

Nintendo Switch 2 : date de sortie, écran, puissance, manettes, jeux… tout savoir sur la prochaine console de Nintendo

La carte mère de la Switch 2

On peut, par exemple, se mettre sous la dent ce qui ressemble nettement à la carte mère de la Nintendo Switch 2. Les photos ont été publiées sur Reddit par le compte MHN1994.

Source : MHN1994

Les photos sont très crédibles. Elles montrent une carte mère équipée d’un SoC Nvidia avec l’inscription « SNW8VF ». D’une part, et jusqu’à preuve du contraire, Nintendo est le seul partenaire de Nvidia sur un format console portable. D’autre part, ce numéro de puce ne correspond à rien sur le marché, sinon une puce fabriquée par Samsung en 8 nm avec l’architecture Ampere, c’est à dire l’équivalent des GeForce RTX 3000.

Proposer deux générations de cartes graphiques en retard, puisque Nvidia est sur le point de lancer ses GeForce RTX 5000, cela ressemble bien au Nintendo que l’on connait, toujours plus à l’aise avec des technologies bien maitrisées.

Source : MHN1994

Les photos montrent aussi deux puces de mémoire SK Hynix « H58GE6AK8BX107 ». Là encore, cela ne correspond pas à une référence connue de SK Hynix, mais on s’approche des puces LPDDR5 de la marque. Chaque puce propose une capacité de 6 Go, soit 12 Go en tout, ce qui est conforme aux rumeurs autour de la console.

Source : MHN1994

On peut également distinguer le lecteur de carte. La Nintendo Switch 2 ne ferait donc pas l’impasse sur le jeu physique, même si une version sans lecteur physique de la console n’est pas totalement à exclure.

Dernier élément trouvé sur ces photos : la présence de deux ports USB-C. Cela fait partie des rumeurs autour de la Switch 2. Elle conserverait sous ports USB-C pour le dock sous la console, mais proposerait un second port sur le dessus de la machine pour pouvoir la charger quand elle est posée sur un bureau.

Tout cela reste à confirmer par Nintendo lui-même, mais la convergence des fuites et des rumeurs laisse de moins en moins de place au doute.