A une semaine de son annonce, on en sait un peu plus sur l’Asus ROG Phone 2. En plus de sa puce Snapdragon 855 Plus, le smartphone sera doté d’un écran à rafraichissement 120 Hz. L’appareil a par ailleurs déjà été pris en photo avant même son officialisation.

C’est dans tout juste une semaine, le 23 juillet prochain, qu’Asus dévoilera officiellement son ROG Phone 2, le successeur de son smartphone orienté vers le gaming. Le constructeur taïwanais a d’ores et déjà confirmé qu’il bénéficierait d’un écran avec un rafraîchissement de 120 Hz et du tout nouveau processeur Snapdragon 855 Plus, orienté vers le jeu mobile. Désormais, ce sont des photos de l’appareil qui ont été mises en ligne sur le réseau social chinois Weibo et repérées par Slashleaks.

On peut y découvrir deux clichés du smartphone, avec un design ressemblant fortement à celui du premier Asus ROG Phone. Les larges grilles de haut-parleur orange du premier modèle semblent néanmoins plus fines, tout comme les bordures inférieure et supérieure de l’écran. Surtout, les clichés nous permettent de découvrir certaines des fonctionnalités du smartphone.

Ainsi, si l’interface précise bien que l’écran propose un rafraîchissement de 120 Hz, une option permet de passer à 60 Hz ou à 90 Hz. Du côté de l’interface de l’écran d’accueil, on retrouve par ailleurs le même design que sur le premier modèle, avec des icônes au look néon pour rappeler l’ADN gamer du smartphone.

L’Asus ROG Phone 2 doit être présenté mardi 23 juillet. On ignore encore quand le smartphone sortira en France et à quel prix. Pour rappel, le premier ROG Phone avait été lancé à 899 euros en novembre dernier.