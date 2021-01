ROG Phone 5 : Asus ajouterait un mini écran au dos de son smartphone gaming

Une courte vidéo filmée sous le manteau par un leaker nous donne un aperçu assez précis du prochain ROG Phone. La nouvelle mouture du smartphone gaming d’Asus y arborerait un petit écran, centré à son dos à la place du traditionnel logo ROG.

Lancé à la faveur de l’été 2020, le ROG Phone 3 d’Asus s’apprête tranquillement à se décliner en une nouvelle version. Cette dernière faisait déjà l’objet de fuites depuis quelques jours, mais cette fois c’est une brève vidéo qui émerge des réseaux sociaux chinois.

Partagé par Digital Chat Station, ce clip de 7 secondes nous permet de découvrir plus en détail le design du nouveau ROG Phone, qui s’équiperait notamment d’un écran secondaire placé à son dos. N’allez toutefois pas imaginer qu’Asus a en tête de proposer une dalle dorsale aussi évoluée que celle du Nubia Z20, par exemple. Ici, le constructeur taïwanais se contenterait plutôt d’une petite bande LCD incrustée sous le verre de la coque arrière.

Snapdragon 888, recharge 65 W et batterie de 6000 mAh à bord ?

Cet écran secondaire intégré en biais à l’arrière de l’appareil permettrait visiblement d’afficher des notifications ou d’avertir l’utilisateur d’un appel entrant. Comme l’indique GizmoChina, il pourrait aussi servir pour afficher des informations liées aux jeux lancées sur le smartphone. À côté de cette bande LCD, on remarque la présence du chiffre 5, qui laisse entendre que pour une raison ou une autre, Asus appellera son prochain mobile gaming « ROG Phone 5 »… et non « ROG Phone 4 » comme l’aurait pourtant voulu la logique.

Pour ce qui est de la face avant de l’appareil, Asus nous proposerait par contre un écran principal très proche de celui que l’on trouve sur le ROG Phone 3 actuel. A priori pas de gros bouleversement en vue donc, avec le retour d’une dalle OLED de 6,6 pouces, probablement cadencée à 160 Hz cette fois.

Ce ROG Phone 5 pourrait néanmoins faire parler la poudre avec un Snapdragon 888, alimenté par une batterie à double cellule de 6000 mAh, elle-même éligible à la recharge rapide 65 W. Côté photo, l’appareil miserait enfin sur un capteur principal de 64 Mpx.