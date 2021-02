Audi e-tron GT : un moteur basé sur celui de la Porsche Taycan pour concurrencer la Tesla Model S

Voici l'Audio e-tron GT. Il s'agit d'une berline toute électrique conçue pour concurrence directement la Model S, son moteur est basé sur la Porsche Taycan.

L’actualité de la voiture électrique est importante depuis des années, mais l’année 2021 sera chargée en annonces. Audi vient d’annoncer son nouveau modèle e-tron GT. C’est une berline 100 % électrique qui avait déjà été dévoilée avec un concept présentée lors du salon de Los Angeles de 2018.

Basé sur la Porsche Taycan

Prévu ce printemps en Europe, le tarif de l’e-tron GT démarrera à 99 800 euros avec une version RS haut de gamme (quattro ou RS) à partir de 138 200 euros. Il s’agit donc d’une alternative à la nouvelle Model S dévoilée plus tôt en 2021.

Audi l’a conçu sur une technologie développée pour le premier véhicule électrique de Porsche, la Taycan. L’e-tron GT standard peut ainsi produire 350 kW de puissance, soit environ 470 chevaux, tandis que la version RS affiche 440 kW, soit environ 590 chevaux. En mode overboost, ces chiffres atteignent respectivement 522 chevaux et 637 chevaux. Le 0 à 100 km/h s’effectue entre 3,3 et 4,1 secondes, selon le modèle, ce qui est une performance au regard du poids du véhicule : 2313,3 kg, soit 200 kg de plus que la Model S (2021).

Les deux modèles atteignent cette performance avec une configuration à deux moteurs à traction intégrale alimentée par une batterie de 93 kWh (dont 85 kWh d’énergie utile). La batterie utilise également la technologie 800 volts, ce qui permet non seulement à la GT de fonctionner à des niveaux de puissance élevés (jusqu’à 270 kW), mais cela permet également une charge plus rapide. Selon Audi, seulement cinq minutes permettront de récupérer 100 kilomètres d’autonomie lorsqu’ils sont connectés à un réseau de charge à haut débit comme Ionity. Avec cette capacité de batterie, l’e-tron GT de base devrait avoir « plus de 488 km » (WLTP) d’autonomie avec une charge complète.

Les deux e-tron GT sont équipées de deux écrans – un tableau de bord de 12,3 pouces et un écran tactile de 10,1 pouces – qui sont alimentés par la dernière version du système d’infodivertissement d’Audi. L’ensemble est connecté à la 4G avec la solution de navigation Here maps, on retrouve également une application compagnon pour smartphone qui permet de contrôler les serrures de porte, ainsi que la compatibilité CarPlay et Android Auto sans fil.

Contrairement à Tesla, vous pourrez configurer plein d’options payantes : c’est le cas des phares Matrix LED d’Audi, qui ont un système de rétroviseurs qui peut façonner la lumière, ou encore l’affichage tête haute qui peut projeter des informations sur le pare-brise. Dans tous les cas, Audi annonce une disponibilité en automne 2021.