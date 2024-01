Cette décision forte de BMW montre à quel point la voiture électrique va rapidement enterrer le thermique

BMW a décidé d'ouvrir la voie à l'ère du 100 % électrique dans son fief historique de Munich, en Allemagne, qui ne produira plus que des voitures électriques dès fin 2027.

Il ne vous aura sans doute pas échappé que depuis quelques années, petit à petit, les gammes s’électrifient de plus en plus. Une électrification qui s’intensifie à mesure que l’on se rapproche de la date fatidique de 2035 et la volonté de l’Europe de ne plus avoir que des véhicules zéro émission (à l’échappement) en vente.

Pour préparer cette transition, les constructeurs automobiles doivent organiser leur outil industriel à cette nouvelle ère. Et pour y arriver, en plus de la construction de nouvelles usines entièrement dédiées à l’électrique, c’est parfois l’automobile thermique qui peu à peu est poussée dehors. Même dans certaines des usines les plus emblématiques, à l’image de celle de BMW à Munich, qui produit des voitures à moteur à explosion depuis 75 ans. Usine de laquelle il ne sortira plus que des voitures électriques dès fin 2027, comme nous l’apprend un communiqué de la marque.

50 % de la production déjà électrique

Faire passer au 100 % électrique l’usine BMW qui se trouve à quelques centaines de mètres seulement du siège de la marque est évidemment une décision qui n’est pas anodine.

Il faut dire que la transition a débuté dès 2015 avec l’arrivée des premiers modèles hybrides rechargeables sur les lignes de production, la BMW Série 3 en l’espèce. Il aura fallu attendre 2021 pour ce que le premier véhicule électrique y soit construit : il s’agit de la BMW i4.

Pour rappel, la BMW i3, première BMW 100 % électrique de grande série, était également produite en Allemagne, mais dans l’usine de Leipzig. Et c’est à l’été 2022 que les derniers exemplaires y ont été assemblés, après neuf ans et 250 000 exemplaires écoulés.

Faites place à la Neue Klasse !

Si actuellement, c’est déjà un véhicule sur deux qui sort de l’usine de Munich sans pot d’échappement, sur une moyenne de 1000 voitures par jour, son futur sera donc 100 % électrique. Les 650 millions d’euros investis dans l’usine pour cette transition serviront à réaliser quatre bâtiments, dont une nouvelle chaîne de montage et un nouvel atelier de carrosserie.

Sans surprise, ces investissements bénéficieront à l’arrivée de la fameuse Neue Klasse à partir de 2026. Pour rappel, Neue Klasse, c’est un nom temporaire donné à la plateforme 100 % électrique de nouvelle génération de la firme bavaroise qui arrivera en 2025.

Un concept éponyme avait été présenté en septembre 2023 sous la forme d’une berline, dans laquelle nous avions pu monter et qui annonçait les nombreuses nouveautés apportées par cette plateforme. Ce sera la version de série de ce concept qui sera fabriqué à Munich.

À terme, toute une gamme utilisant cette plateforme arrivera sur le marché entre 2025 et 2027, en commençant donc par la berline. La production de ces nouveaux modèles sera dispatchée dans plusieurs sites : à Munich, donc, mais également dans une usine en Hongrie, qui sort actuellement de terre. D’autres usines en Chine et au Mexique serviront à alimenter les marchés locaux.