La BMW électrique rivale de la Tesla Model Y baisse son prix et profite enfin du bonus écologique

Dévoilé en octobre dernier, le nouveau BMW iX2 enrichit son catalogue d'une toute nouvelle version d'entrée de gamme. Baptisée eDrive20, cette dernière passe désormais sous la barre des 47 000 euros et peut prétendre au bonus écologique de 5 000 euros en 2024. Une bonne nouvelle pour cette voiture électrique.

Tous les constructeurs présents en Europe devront bientôt passer au 100 % électrique, afin de suivre les directives de Bruxelles, qui veut faire disparaître la voiture thermique. Et hormis quelques exception, tout le monde sera concerné, même s’ils ne sont pas tous logés à la même enseigne.

Une nouvelle version

Ce sera par exemple le cas de BMW, qui ne fait heureusement pas partie des marques à la traîne sur le sujet, comme Toyota ou Honda, entre autres. La firme possède déjà une gamme bien remplie avec ses i4, i5 et iX3, entre autres, et elle ne compte pas s’arrêter là. Et pour cause, elle avait notamment levé le voile en octobre dernier sur un tout nouvel arrivant dans son catalogue. Il s’agit de l’iX2, un SUV compact rival de la Tesla Model Y.

Au départ, une seule version avait été annoncée, à savoir la xDrive30, décrite comme l’entrée de gamme en attendant d’autres déclinaisons plus performantes. Mais ces dernières ne sont semble t-il pas encore pour tout de suite. En effet, le constructeur allemand vient au contraire d’annoncer une variante encore moins chère de son nouvel arrivant dans la gamme. Cette dernière porte alors le nom de eDrive20, tout simplement.

Celle-ci embarque un unique moteur électrique qui développe une puissance de 204 chevaux, envoyée sur l’essieu avant (traction). Pour mémoire, la version xDrive30 revendique quant à elle pas moins de 313 chevaux pour un couple de 494 Nm, le tout réparti entre les quatre roues via une transmission intégrale assurée par la présence d’un moteur électrique sur chaque roue. Mais qu’en est-il de la batterie ? Et bien cette dernière reste inchangée par rapport à la variante déjà officialisée.

Elle affiche pour rappel une capacité de 64,8 kWh, et offre une autonomie de 478 kilomètres selon le cycle WLTP. Un chiffre plus élevé que l’autre déclinaison, qui se limite quant à elle à 449 kilomètres, du fait de son poids un peu plus important et de ses deux moteurs, qui consomment plus d’énergie. Cependant, cela ne change pas grand-chose dans les faits, même si les automobilistes veulent toujours avoir la plus grande autonomie possible afin d’être entièrement rassurés. Ce qui est pourtant un raisonnement erroné comme nous l’avions déjà expliqué plus tôt.

Enfin éligible au bonus ?

En ce qui concerne la recharge, pas de changement puisque celle-ci se fait toujours à une puissance de 130 KW en courant continu sur une borne rapide, ce qui permet de passer de 10 à 80 % en 29 minutes. Ce n’est pas aussi bon qu’une Kia EV6 par exemple, mais cela reste correct. Le communiqué de la marque précise que 10 minutes permettent de gagner 120 kilomètres environ. En courant alternatif, le SUV électrique encaisse jusqu’à 11 kW et peut atteindre les 22 kW en option.

À noter que la voiture est aussi dotée du Plug & Charge, qui permet de démarrer la recharge sans avoir à s’identifier ni à descendre de son véhicule, à condition que les bornes soient compatibles. Ce qui est le cas chez Ionity, par exemple. Mais là où le nouveau BMW iX2 eDrive20 est particulièrement intéressant, c’est surtout en ce qui concerne son prix. Et pour cause, ce rival de la Tesla Model Y ainsi que de la Volkswagen ID.4, entre autres, démarre à partir de 46 990 euros.

Un tarif qui lui permet en théorie d’être éligible au bonus écologique de 5 000 euros, réservé aux voitures de moins de 47 000 euros. Cependant, le constructeur précise que « le score environnemental, conditionnant l’éligibilité au Bonus Ecologique, est en cours d’instruction par l’administration« . Du fait de sa production en Allemagne, au sein de l’usine de Ratisbonne, le SUV électrique devrait logiquement faire partie de la liste des voitures ayant le droit à l’aide gouvernementale.

Il est également possible de s’offrir un exemplaire de ce nouveau BMW iX2 en location longue durée, avec un loyer de 550 euros par mois. Cette offre inclut un contrat de 36 mois et 30 000 kilomètres, avec un premier loyer de 4 550 euros, bonus écologique non déduit.