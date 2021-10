Bose Headphones 700 : que vaut le casque offert avec les Pixel 6 ?

Google lance ses Pixel 6 et 6 Pro avec une offre de précommande particulièrement intéressante, en offrant un casque Bose Headphones 700. On vous dit ce que vaut ce casque Bluetooth à réduction de bruit active deux ans après sa sortie.

Google a présenté ce mardi 19 octobre, ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Pour l’occasion, le constructeur s’associe, pour le lancement en France, avec un constructeur de casques audio : Bose.

Du 19 au 27 octobre prochain, pour toute précommande du smartphone auprès de l’une des boutiques partenaires de Google — Google Store, Fnac, Darty, Boulanger et opérateurs — Google offre un casque Bose Headphones 700.

Lancé en août 2019, le Headphones 700 est le casque sans fil le plus perfectionné de Bose. Il s’agit d’un casque Bluetooth à réduction de bruit qui s’éloigne nettement du modèle précédent du constructeur américain, le Bose QuietComfort 35 II — comme de son successeur — le Bose QuietComfort 45.

À sa sortie il y a plus de deux ans, le casque était proposé au tarif de 399,99 euros, mais on peut désormais le trouver facilement à -25 %, soit 299 euros. Cela reste une belle offre pour l’ODR des Pixel 6 et Pixel 6 Pro dont les prix conseillés sont fixés à 649 ou 899 euros respectivement.

Un casque toujours excellent deux ans après sa sortie

La question porte alors sur la pertinence du Headphones 700 sur le marché en 2021. En début d’année, nous avions comparé le casque de Bose à celui qui tient désormais la dragée haute dans le domaine des casques sans fil à réduction de bruit active, le Sony WH-1000XM4. Globalement, le casque du constructeur japonais l’emportait sur quasiment tous les aspects par rapport au Headphones 700, qu’il s’agisse de la qualité audio, de l’ergonomie — le Headphones 700 ne peut pas être plié — , de la réduction de bruit notamment grâce à la personnalisation proposée par le WH-1000XM4 et de l’application plus complète chez Sony. Le Bose Headphones 700 ne passait devant que sur l’autonomie avec 28h30 d’utilisation contre 28h pour le modèle de Sony.

Si le Bose Headphones 700 est moins convaincant que le Sony WH-1000XM4, cela ne signifie clairement pas qu’il s’agit d’un mauvais casque, loin de là. Certes, Sony propose un meilleur modèle en ayant enfin intégré le Bluetooth multipoint, mais le casque de Bose reste une référence. La réduction de bruit active proposée figure parmi les meilleures du marché et le casque proposait — avant le QC45 — un mode transparence plutôt efficace. Le design est confortable et élégant avec des contrôles tactiles, mais plutôt réactifs, tandis que la qualité sonore permet de profiter d’un son qui, s’il peut paraître un peu plat, a au moins le mérite d’être plus équilibré par défaut que chez Sony.

Si on devait comparer le Headphones 700 au Bose QC45, le dernier né du constructeur, lancé le mois dernier, l’avantage est clairement au Bose Headphones 700 en termes de fonctionnalités. Le casque permet en effet d’ajuster le niveau de réduction de bruit active, mais propose également un égaliseur. De son côté, le Bose QuietComfort 45 se distingue par son ergonomie plus poussée, avec possibilité de plier le casque, mais aussi ses contrôles par bouton, plus simples d’accès.

Dans l’ensemble, l’offre de précommande pour les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro s’avère ainsi particulièrement intéressante. D’autant que la valeur du casque, à 299 euros, permet éventuellement de le revendre afin d’économiser pour l’achat d’un autre casque. On pense par exemple au Sony WH-1000XM4 que l’on peut parfois trouver à moins de 300 euros en promotion.