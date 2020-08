Sony WH-1000XM4 vs Bose Headphones 700 : lequel est le meilleur casque Bluetooth ?

Pour savoir quel est le meilleur casque Bluetooth à réduction de bruit, nous avons comparé le Sony WH-1000XM3 et le Bose Headphones 700.

Lorsqu’on se penche sur les casques audio à réduction de bruit, deux marques sont inévitables : Bose et Sony. Un an après que Bose a renouvelé sa gamme avec le Headphones 700, c’est au tour du constructeur japonais de faire de même avec son nouveau WH-1000XM4. Mais des deux casques, lequel est le meilleur ? C’est ce qu’on va voir dans ce comparatif.

Réduction de bruit, qualité sonore, facilité d’utilisation, fonctionnalités, autonomie ou confort, les deux casques vont s’affronter sur cinq manches pour savoir lequel est le meilleur des deux.

Fiches techniques des Sony WH-1000XM4 et Bose Headphones 700

Un casque plus facile à ranger chez Sony

Les deux casques audio proposent un design similaire, dans le sens où il s’agit de deux casques Bluetooth avec un format circum-aural. Les oreillettes viennent donc englober l’oreille et ne reposent pas dessus. On va également retrouver des points communs au niveau de la navigation et du faible nombre de boutons. Sur le Bose Headphones 700, la mise en pause, le changement de piste ou le réglage du volume se fait avec un pavé tactile sur l’avant de l’écouteur droit. Sur le Sony WH-1000XM4, cela se fait avec l’ensemble de la surface sur l’écouteur droit. On va également retrouver quelques boutons pour la mise sous tension, l’assistant vocal ou la gestion de la réduction de bruit, sur les deux casques.

Le Sony WH-1000XM4 se plie assez facilement // Source : Frandroid Le Bose Headphones 700 ne peut pas se plier

Cela ne signifie cependant pas que les deux casques sont parfaitement identiques, loin de là. En effet, le Bose Headphones 700 dispose d’une prise USB-C pour la recharge, mais également d’une prise casque au format 2,5 mm. En face, le Sony WH-1000XM4 intègre lui aussi une prise USB-C pour la recharge, mais la prise casque est dans un format plus classique de 3,5 mm. On préfère ce choix qui permettra d’y brancher la plupart des câbles jack utilisés sur le marché.

Les boutons du Sony WH-1000XM4 // Source : Frandroid Les boutons du Bose Headphones 700

Il en va de même pour la pliure du casque. Le Bose Headphones 700 ne peut pas se plier, il est simplement possible de faire pivoter les oreillettes ou de les remonter sur l’arceau. Le Sony WH-1000XM4 peut quant à lui se plier, un point positif pour le rangement.

Dans l’ensemble, en termes d’ergonomie, on préférera donc le casque de Sony, que ce soit pour sa plus grande surface tactile, la prise casque 3,5 mm ou la possibilité de le plier.

Une réduction de bruit de très haut vol des deux côtés

Avant toute chose, précisons-le d’emblée : les deux casques qui s’affrontent ici sont les deux meilleurs du marché pour la réduction de bruit. À l’exception du Sony WH-1000XM3, auquel le 1000XM4 succède, aucun autre casque Bluetooth n’arrive à leur cheville.

Ceci dit, il faut bien déterminer le meilleur dans ce domaine. Et pour ce faire, on peut aussi bien analyser la réduction de bruit en elle-même que les différentes fonctionnalités qui lui sont associées. Concernant la réduction de bruit, on a ici affaire à deux très bons modèles. Le Bose Headphones 700 arrivait à un niveau équivalent à celui du WH-1000XM3 pour réduire les sons les plus constants comme un moteur d’avion, le bruit d’un ventilateur ou le ronronnement du train. Néanmoins, le Sony WH-1000XM4 fait encore mieux. Le casque parvient très efficacement à filtrer les voix, et ce même sans musique. Il vous faudra une attention particulière pour comprendre ce que peuvent dire vos interlocuteurs.

Les contrôles du Sony WH-1000XM4 se font au tactile // Source : Frandroid Le Bose Headophones 700 // source : Frandroid

Mais le casque de Sony va plus loin encore. Il est possible de paramétrer différents modes de réduction de bruit en fonction de votre activité (statique, marche, course, transport), ou de votre géolocalisation. La réduction de bruit peut par ailleurs être modifiée sur vingt niveaux différents, avec la possibilité de mettre l’accent sur les voix. Enfin, le casque propose un système de calibration pour avoir la meilleure réduction de bruit possible à chaque moment. En face, le Bose Headphones 700 est bien plus timide. Il propose 10 niveaux de réduction de bruit, mais aura davantage tendance à produire un effet de souffle qui pourra en gêner certains.

Sur ce domaine, c’est donc le Sony WH-1000XM4 qui remporte la manche.

Une expérience sonore personnalisable sur le WH-1000XM4

Pour la qualité audio, les deux constructeurs ont fait des choix bien différents. Il faut dire que chacun campe depuis plusieurs années sur ses positions aussi bien en termes de signature sonore que de codecs et de personnalisation du son.

Ainsi, le Bose Headphones 700 propose une signature sonore en W qui met particulièrement en avant les médiums. De fait, ce sont donc les voix qui vont être poussées, bien que les graves et les médiums ne soient pas oubliés. Par ailleurs, le casque de Bose ne propose que les codecs audio AAC et SBC pour le Bluetooth. Enfin, aucun égaliseur n’est intégré dans l’application compagnon pour personnaliser l’expérience audio du casque.

Le Sony WH-1000XM4 // Source : Frandroid Le Bose Headphones 700 // source : Frandroid

En face, c’est tout le contraire. Le WH-1000XM4 met bien davantage l’accent sur les basses pour un son que l’on qualifiera de chaleureux et précis. Surtout, Sony a pris l’habitude de proposer de nombreux codecs Bluetooth pour réduire la compression du signal. Si la firme japonaise a fait l’impasse sur l’aptX et l’aptX HD cette fois, on retrouve bien le LDAC. Par ailleurs, l’application Sony Headphones regorge de fonctionnalités pour améliorer le son, grâce notamment à la technologie d’upscaling DSEE Extreme. Elle intègre également un égaliseur pour personnaliser le son comme bon vous semble.

Si la signature sonore de Bose n’a rien à envier à celle de Sony, on apprécie davantage la possibilité de modifier le son du casque sur le WH-1000XM4, ainsi que le support du LDAC pour mieux profiter de titres de bonne qualité.

Une application complète chez Sony

Pour l’utilisation quotidienne du casque aussi, on a affaire à deux philosophies opposées au niveau de l’application. Comme on a pu le voir plus tôt, les deux casques se contrôlent à l’aide de panneaux tactiles sur l’oreillette droite. Les gestes sont similaires dans un cas comme dans l’autre, avec un glissement vers le haut ou le bas pour modifier le volume, vers l’avant ou l’arrière pour changer de piste, et un double appui pour mettre la musique en pause.

Dans les deux cas, on va également pouvoir profiter d’une connexion Bluetooth multipoint. Cela signifie qu’il est possible de connecter le casque en même temps à deux appareils pour écouter de la musique sur son ordinateur et répondre à un coup de fil sur son smartphone par exemple. Notons néanmoins que pour profiter de cette fonction sur le Sony WH-1000XM4, il faut nécessairement se couper du LDAC.

C’est véritablement au niveau de l’application que les différences les plus importantes vont se trouver. Chez Bose, il n’est possible que de modifier la réduction de bruit ou de régler l’extinction automatique. Chez Sony, l’application Sony Headphones permet de profiter de nombreuses fonctionnalités. Outre la mise en pause et l’arrêt automatique du casque, on peut également configurer la mise en pause de la réduction de bruit lorsqu’on pose la main sur l’oreillette droite, ou la mise en pause de la musique lorsqu’on parle. Ce sont de très nombreuses fonctionnalités qui sont intégrées dans l’application et si toutes ne servent pas, elles ont au moins le mérite d’être proposées.

Bose a choisi une approche simple de l’usage de son casque, quand Sony propose une application complexe à appréhender, mais très complète. Pour cette raison, on accordera le point à Sony.

Un peu plus d’autonomie pour le Headphones 700

Concernant l’autonomie, les deux casques parviennent à des résultats similaires avec l’activation de la réduction de bruit et du Bluetooth. Le Bose Headphones 700 a ainsi tenu allumé pendant 28h30 avant de tomber à court de batterie quand le Sony WH-1000XM4 a tenu 28 heures.

La prise USB-C et la prise jack du Sony WH-1000XM4 // Source : Frandroid La prise USB-C du Bose Headphones 700 // source : Frandroid

Dans les deux cas, l’autonomie est néanmoins confortable et les deux casques ont l’avantage de se recharger rapidement avec leur prise USB-C.

C’est néanmoins le Bose Headphones 700 qui remporte cette manche d’une très courte tête.

Lequel choisir entre le Sony WH-1000XM4 et le Bose Headphones 700

Au terme de ce comparatif, c’est un match à sens unique qui s’est joué en faveur du Sony WH-1000XM4. Le Bose Headphone n’a emporté que la manche liée à l’autonomie, d’une courte tête. Il faut dire que si les deux casques sont concurrents, ils répondent à des logiques très différentes avec un Bose Headphones 700 bien plus simple — certains diront simpliste — et un Sony WH-1000XM4 bien plus complet — certains diront complexes. Néanmoins, les fonctionnalités proposées par le casque de Sony, aussi bien en termes de qualité audio que de réduction de bruit ou d’usage au quotidien, en font le vainqueur de ce duel.

Rappelons néanmoins que le Bose Headphones 700 a un avantage pour lui. S’il a été lancé l’an dernier à 400 euros, il a désormais perdu 85 euros sur son prix de vente et on le retrouve à un tarif bien plus accessible que celui de son concurrent du jour.

Prix et disponibilité des Sony WH-1000XM4 et Bose Headphones 700

Le Sony WH-1000XM4 est d’ores et déjà disponible. Proposé en deux coloris, noir et gris, il est proposé au prix de 379 euros.

De son côté, le Bose Headphones 700 a été lancé il y a un an. Proposé initialement à 400 euros, en noir et métallique, on le trouve désormais autour de 315 euros.