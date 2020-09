Bose QuietComfort Earbuds : une vidéo permet déjà de découvrir les écouteur à réduction de bruit

Les écouteurs Earbuds 700 de Bose refont parler d'eux au travers d'une nouvelle vidéo. Désormais rebaptisés Bose QuietComfort Earbuds, il devrait s'agir des premiers écouteurs true wireless à réduction de bruit de la marque. L'annonce est prévue pour « très bientôt ».

Alors que Sony propose depuis quelques années des écouteurs à réduction de bruit active, ce n’était jusqu’à présent pas le cas de Bose. Il faut dire que le constructeur américain réservait cette technologie à ses seuls casques haut de gamme ainsi qu’à des écouteurs tour de cou. Néanmoins, une vidéo mise en ligne par le revendeur australien Harvey Norman sur Vimeo — puis hébergée sur YouTube après suppression de la vidéo — permet de découvrir les premiers écouteurs true wireless à réduction de bruit de Bose.

D’après les informations partagées dans la vidéo, les écouteurs de Bose s’appelleront QuietComfort Earbuds. Un nom qui vient confirmer qu’il s’agira bel et bien d’écouteurs à réduction de bruit, la gamme QuietComfort étant celle dédiée aux casques à réduction de bruit de Bose.

Par ailleurs, les écouteurs semblent arborer un design plutôt discret avec une longue surface à l’extérieur de l’oreille, probablement tactile pour les contrôles, ainsi que des embouts StayHear de Bose. Il s’agit d’embouts de type open fit avec des ailettes particuliers à la marque américaine qui ne sont pas intra-auriculaires et ne viennent donc pas boucher l’entrée du conduit auditif. Néanmoins, Bose nous a montré par le passé, avec ses QuietControl 30 — des écouteurs Bluetooth en tour de cou — , qu’il était capable de proposer une excellente réduction de bruit avec ce type d’embouts.

D’après Bose, ses écouteurs sont équipés de la « réduction de bruit la plus efficace » avec une qualité audio à la fois détaillée et riche en basses. L’autonomie devrait quant à elle monter jusqu’à six heures pour les écouteurs. Ils seraient également résistants à la transpiration et à la pluie.

Une annonce qui aura lieu « très bientôt »

Si les Bose QuietComfort Earbuds devraient être les premiers écouteurs true wireless à réduction de bruit de Bose, il ne s’agira cependant ni des premiers écouteurs true wireless — la firme a déjà lancé les Bose Soundsport Free — ni des premiers écouteurs à réduction de bruit — les QuietControl 30 sont déjà passés par là. Néanmoins, avec les QuietComfort Earbuds — précédemment connus sous le nom de Earbuds 700 — Bose pourrait enfin damer le pion à la concurrence en proposant une alternative convaincante aux AirPods Pro d’Apple et aux WF-1000XM3 de Sony.

Pour l’heure, on ignore encore quand seront annoncés les Bose QuietComfort Earbuds. Néanmoins, l’existence d’une vidéo promotionnelle apparemment conçue par le service marketing de Bose tend à montrer que les écouteurs ne devraient plus tarder à être dévoilés officiellement. Contacté, Bose France nous a indiqué ne pas avoir davantage d’informations à communiquer pour l’instant, mais indique qu’on devrait en savoir plus « très bientôt ».