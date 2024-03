Bouygues Télécom fait partie des trois opérateurs mobile historiques en France. Voici ce qu'il propose en forfaits 4G et 5G en 2024.

Bouygues Télécom est l’un des principaux opérateurs télécoms en France, proposant une gamme complète de services de téléphonie mobile, de fixe et d’internet, le tout avec une infrastructure réseau qui lui est propre.

Côté mobile, l’opérateur a été l’un des premiers opérateurs en France à lancer ses propres lignes 4G. Entre-temps, en 2012, Bouygues Telecom a failli être racheté par SFR. Toutefois, le projet a finalement été abandonné en raison de l’opposition des autorités de la concurrence. En plus de ses offres classiques et afin de concurrencer Free sur son terrain du low cost, Bouygues Telecom a lancé une offre de téléphonie mobile à bas prix appelée « B&You ».

Enfin, afin d’étendre son parc de clients disposant de son réseau en France, la branche mobile de Bouygues Télécom a racheté un parc d’opérateur MVNO : Cdiscount Mobile, NRJ Mobile et Auchan télécom.

Quels sont les forfaits mobiles sans engagements proposés par Bouygues Télécom en 2024 ?

Bouygues Télécom est le seul des trois grands opérateurs à encore miser sur des forfaits avec engagement malgré le choix d’Orange et de SFR d’abandonner l’engagement sur leurs forfaits, même hors offres low cost. Ces forfaits ont d’abord l’avantage d’être proposés moins chers si l’on est client d’une offre Internet Bbox chez l’opérateur. Ils proposent aussi une large gamme de services annexes inclus ou non comme un bouquet de chaines TV, une assistance complète pour smartphone et une solution de sécurité par Norton gratuite pendant 24 mois.

Mais les forfaits 4G et 5G les plus intéressants d’un point de vue tarifaires sont ceux des offres « B&You » qui se renouvellent très souvent en fonction des offres d’autres opérateurs low cost comme Sosh ou RED pour rester les plus compétitifs possibles. En revanche, ne comptez pas sur des services annexes comme avec les forfaits réguliers de l’opérateur, hors offres ponctuelles.

Pour aller plus loin

B&You en 2024 : ce que l’on pense des offres mobile low cost de Bouygues Télécom

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Bouygues Telecom Forfait Mobile B&You

130 Go 10.99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go 9.99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

20 Go 6.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Bouygues Télécom et l’achat/financement de smartphone

Comme c’est le cas avec tous les opérateurs historiques, Bouygues Télécom propose aussi sa propre boutique en ligne grâce à son réseau de distribution et ses accords avec les constructeurs. Celle-ci permet de s’offrir un smartphone en plus d’obtenir un forfait avec engagement et paiement étalé sur 24 mois chez l’opérateur.

Il existe d’ailleurs plusieurs méthodes de souscriptions :

Financement du smartphone sur 24 ou 36 mois avec reprise ou non de l’ancien smartphone.

Facilité de paiement sans frais (paiement initial + montant mensuel défini en plus du prix du forfait).

Paiement comptant avec ou sans reprise de l’ancien smartphone.

Puis-je obtenir une eSIM avec un forfait Bouygues Télécom ?

Il est aujourd’hui possible de commander une eSIM chez Bouygues Télécom et tout se passe désormais sur l’Espace abonné. Le tarif est le même que pour les autres opérateurs proposant cette carte, à savoir 10 euros lors de la commande.

Voici les différentes étapes à suivre pour obtenir une eSIM Bouygues Télécom :

Se rendre sur le site internet de Bouygues Télécom et sélectionner le forfait mobile de son choix. Cocher la case correspondante à l’eSIM lors de la commande. Régler les différents frais pour recevoir un QR code pour activer son eSIM avec son smartphone compatible.

Pour aller plus loin

Forfaits eSIM : quels sont les opérateurs compatibles ?

Service client

Le service client de Bouygues Télécom est disponible du lundi au samedi de 8h30 à 20h. Il est possible de le contacter de différentes manières, en fonction de vos besoins et de vos préférences.

Le numéro de téléphone du service client de Bouygues Télécom est le 1064. Ce numéro est gratuit depuis un numéro Bouygues.

Bouygues Télécom propose aussi un service de chat en ligne, accessible depuis son site internet ou sur application mobile.

Bouygues Telecom Télécharger gratuitement

Enfin, Bouygues Télécom dispose aussi d’un réseau de 518 boutiques réparties sur toute la France. Vous pouvez vous rendre dans une boutique Bouygues pour obtenir une assistance personnalisée.