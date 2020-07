Bbox Ultym Fibre : Bouygues augmente ses débits juste avant le lancement de la Freebox Pop

Bouygues Telecom a le sens du timing : 24 heures avant le lancement de la Freebox Pop / V8, l'opérateur vient de mettre à jour son offre Fibre.

Bouygues Telecom vient d’annoncer l’actualisation de son offre Bbox Ultym Fibre. Cette offre est vendue exclusivement avec la nouvelle box Bbox Fibre Wi-Fi 6 pour tous les nouveaux clients. Parmi les nouveautés, l’opérateur va également proposer un répéteur Wi-Fi 6 qui sera disponible sur demande, cet appareil permet d’étendre la couverture Wi-Fi. Un outil est d’ailleurs proposé pour diagnostiquer votre besoin d’un répéteur Wi-Fi directement depuis l’application Espace Client de Bouygues Telecom.

Une augmentation des débits

Enfin, les débits de cette offre Bbox Ultym Fibre atteignent désormais jusqu’à 2 Gbit/s en débit descendant et 600 Mbit/s en débit ascendant. La nouvelle offre Bbox Ultym Fibre est disponible dès aujourd’hui au prix de 27,99 euros/mois la première année puis 45,99 euros/mois ensuite. Cette offre est liée à un engagement de 1 an avec des frais de mise en service de 48 euros et des frais de résiliation de 59 euros.

La Freebox Pop arrive demain

La date de lancement de Bouygues Telecom n’est pas une coïncidence, le lancement de la Freebox V8 (alias Freebox Pop) est prévu demain matin. Elle devrait proposer un débit descendant jusqu’à 2,5 Gbit/s.