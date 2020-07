Freebox POP : le lancement de la Freebox v8 est imminent

Alors que le lancement d'une nouvelle Freebox est attendu depuis plusieurs mois, Free a réagi ce mardi en indiquant que la prochaine box arrivait. Le fournisseur confirme également à demi-mot le nom de cette Freebox POP.

Depuis quelques mois, les rumeurs bruissent au sujet du lancement d’une nouvelle Freebox. Logiquement surnommée v8, elle viendrait succéder à la Freebox mini 4K pour l’offre abordable de Free, en parallèle des Freebox One et Delta lancées fin 2018.

En décembre dernier, certaines pistes semblaient se préciser au sujet d’une box qui serait équipée d’un processeur AmLogic. Plus récemment, c’est même Netflix qui a annoncé une compatibilité de la Freebox avec les sous-titres, les pistes audio alternatives, le son surround 5.1 et le Dolby Atmos. Surtout, dans la documentation de Netflix, il était question non pas d’une Freebox v8, mais de la « Freebox POP », qui semble donc être le nom commercial de la prochaine box Internet de l’opérateur.

Le groupe Iliad mentionne la Freebox V8 sur Twitter

Finalement, c’est sur Twitter que l’opérateur du groupe Iliad a dévoilé quelques informations. « Popopop on se calme et on respire, elle arrive ! », a indiqué l’opérateur, accompagnant son message du hashtag #FreeboxV8. La mention « Popopop » rappelle bien quant à elle le nom de la future Freebox POP. Un moyen pour le fournisseur d’accès à Internet d’étayer davantage cette piste sans toutefois confirmer officiellement le nom.

Pour l’heure, on ignore encore tout ou presque de la future box de Free. En plus de son SoC AmLogic, on a cependant découvert que la Freebox POP devrait être compatible avec un débit allant jusqu’à 2,5 Gbit/s. Un débit qui vient confirmer son positionnement entrée de gamme alors que la Freebox Delta peut quant à elle monter jusqu’à 10 Gbit/s. Cependant, le modèle précédent, la Freebox Mini 4K, était quant à elle plafonnée à 1 Gbit/s. Cette nouvelle box devrait une nouvelle fois tourner sous Android TV.