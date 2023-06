Moins chère que l’excellente MG4, mais avec des mauvaises surprises : pourquoi la BYD Dolphin nous turlupine

BYD, le numéro 2 mondial de la voiture électrique, débarque en France. Le constructeur chinois vient de dévoiler de nouvelles informations sur sa BYD Dolphin, et notamment l'autonomie de la version la plus abordable. Une vraie concurrente pour la MG4.

BYD, le constructeur chinois de voitures électriques, est le plus grand concurrent de Tesla. Il vend plus de voitures électriques que le groupe Volkswagen. Ce qui fait de lui le numéro 2 du secteur, derrière l’Américain. Et si vous n’avez jamais croisé de voitures BYD sur les routes françaises, cela va changer dans les semaines à venir. Après le SUV compact BYD Atto 3, le SUV familal BYD Tang et la berline routière BYD Han, le constructeur dévoile les caractéristiques techniques françaises de sa BYD Dolphin.

On avait déjà présenté cette voiture électrique compacte à de nombreuses reprises par le passé, que ce soit lors de son officialisation en Chine, ou même lorsque nous avons découvert les prix de vente français. À partir de 28 990 euros, la BYD Dolphin veut clairement faire de l’ombre à la MG4, disponible à partir de 29 990 euros. Mais attention, car les versions les moins onéreuses de la BYD Dolphin font quelques concessions.

BYD Dolphin Autonomie Batterie Puissance Prix Active 340 km 44,9 kWh 70 kW (95 ch) 28 990 euros Boost 310 km 44,9 kWh 130 kW (177 ch) 29 990 euros Confort 427 km 60,4 kWh 150 kW (204 ch) 33 990 euros Design 427 km 60,4 kWh 150 kW (204 ch) 35 990 euros

Une autonomie en baisse

Le constructeur chinois vient en effet de dévoiler l’autonomie sur le cycle mixte WLTP des deux versions avec petite batterie de 44,9 kWh. Il faudra tabler sur 340 km en version Active et 310 km en version Boost. L’autonomie diminue à cause de la puissance du moteur, qui augmente entre ces deux variantes, tout comme la taille des jantes, qui passent de 16 à 17 pouces. Mais ce n’est pas tout, le communiqué de presse nous apprend qu’à partir de la version Active, les suspensions arrière sont de type multibras, pour plus de confort et une tenue de route améliorée.

Le temps de recharge est quasiment identique entre toutes les versions, puisque la batterie de 44,9 kWh se recharge de 30 à 80 % en 28 minutes contre 29 minutes pour la plus grande de 60,4 kWh. À titre de comparaison, MG vient d’annoncer que la MG4 se rechargeait désormais de 10 à 80 % en 26 minutes seulement. Soit une petite dizaine de minutes de moins que sur les BYD Dolphin selon nos estimations.

Prix et disponibilité

On ne connaît pas encore l’intégralité de la fiche technique des versions Active et Boost (28 990 et 29 990 euros), et la marque chinoise devrait lever le voile sur l’intégralité des détails dans les semaines à venir. Pour rappel, la BYD Dolphin sera commercialisée à l’été 2023 et les livraisons dans toute l’Europe commenceront au quatrième trimestre 2023.

Mais attention, cela concerne uniquement les versions Comfort et Design (33 390 et 35 990 euros). Pour les deux variantes d’entrée de gamme, il faudra être plus patient, puisque le démarrage des ventes est prévu pour le premier trimestre 2024. La MG4 peut donc souffler encore un peu, mais c’est une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent profiter du bonus écologique avant qu’il ne soit modifié pour exclure les voitures fabriquées en Chine.

Comme on le voit à la lecture de la fiche technique, la proposition de BYD est assez solide face à la concurrence en France. Sa plus grande concurrente sera, à n’en pas douter, la MG4. Il faudra attendre l’essai complet pour se faire une idée, mais sur le papier, il manque un peu d’autonomie et une puissance de recharge plus élevée. Mais la consommation de la BYD Dolphin semble toutefois plus contenue (15,9 kWh / 100 km contre 17 kWh / 100 km), sûrement grâce à des pertes lors de la recharge moins importantes.

Un vrai dilemme, qu’il conviendra de résoudre selon ses besoins et son budget, et surtout, selon la disponibilité de ces nouvelles voitures.

