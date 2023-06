BYD Dolphin : cette nouvelle voiture électrique chinoise arrive en France, moins chère que la MG4

Le géant chinois BYD, numéro 2 mondial sur la voiture électrique derrière Tesla, vient de lever le voile sur les tarifs de sa compacte Dolphin. Elle est encore moins chère que la MG4, et elle arrive bientôt !

Au mois de mai dernier, la BYD Dolphin était exposée en Espagne, à l’occasion d’un salon automobile local. Nous avions même pu monter à bord de cette nouvelle voiture électrique venue de Chine. Nous avions alors une première idée des prix espagnols, avec un ticket d’entrée à moins de 30 000 euros. Mais les prix français, tout juste dévoilés par la marque chinoise sont encore plus abordables.

La version la moins chère (Active) démarre à 28 990 euros en France. À titre de comparaison, il faut compter 29 990 euros pour se procurer la MG4 la moins chère. Mais attention, comme sur la MG4, toutes les BYD Dolphin ne se valent pas. Il existe en effet deux batteries différentes (toutes les deux de type LFP), ainsi que plusieurs motorisations. Voici le récapitulatif dans le tableau ci-dessous.

BYD Dolphin Autonomie Batterie Puissance Prix Active ≈ 350 km 45 kWh 70 kW (95 ch)* 28 990 euros Boost ≈ 350 km 45 kWh 130 kW (177 ch)* 29 990 euros Confort 427 km 60 kWh 150 kW (204 ch) 33 990 euros Design 427 km 60 kWh 150 kW (204 ch) 35 990 euros

Autonomie et performances

Comme vous pouvez le voir, les deux premières versions Active et Boost se contentent de la petite batterie de 45 kWh. BYD n’a pas encore annoncé l’autonomie de ces dernières en Europe sur le cycle WLTP, mais on l’estime à environ 350 km, grâce à la conversion de l’autonomie sur le cycle CLTC chinois.

Pour la motorisation, ce n’est pas clair, et les deux finitions pourraient adopter un seul moteur, ou deux motorisations différentes. Il est ainsi question d’une puissance de 70 kW (95 ch) ou 130 kW (177 ch), comme sur les versions chinoises, mais certaines sources parlent d’un seul moteur partagé par les deux finitions. Celles-ci seront vendues respectivement 28 990 et 29 990 euros.

On y voit un peu plus clair sur les finitions Confort et Design, qui se partagent la grande batterie de 60 kWh, permettant d’atteindre une autonomie WLTP de 427 km. La puissance est de 150 kW (204 ch) avec un couple de 290 Nm et les prix respectifs de 33 990 et 35 990 euros.

Dimensions : une compacte

Côté dimensions, il faut tabler sur une longueur de 4,290 m, une largeur de 1,770 m (avec rétroviseurs) et une hauteur de 1,570 m. On est pile sur les dimensions d’une MG4… ou d’une Renault Mégane E-Tech. La marque chinoise annonce un volume de coffre de 345 litres (ou 1 310 litres une fois la banquette arrière 60/40 repliée), et un empattement de 2,7 m pour accueillir 5 occupants.

Sur la version la plus haut de gamme, le moteur (traction avant) permet de passer de 0 à 100 km/h en 7 secondes avec une vitesse maximale de 160 km/h. La recharge s’effectue en courant continu avec une puissance maximale de 88 kW permettant de passer de 30 à 80 % en 29 minutes.

La recharge en courant alternatif est annoncée à 11 kW. En hiver, la pompe à chaleur (de série sur certaines finitions) évitera de trop faire fondre l’autonomie de la voiture. La charge bidirectionnelle V2L (vehicule-to-load) permettra d’alimenter des appareils électroniques directement depuis la batterie de la voiture à une puissance maximale de 3,3 kW.

Les aides à la conduite ne sont pas en reste, puisqu’il est question d’une conduite semi-autonome de niveau 2 pour la finition la plus haut de gamme, grâce à un régulateur de vitesse adaptatif couplé à un centrage dans la voie.

Disponibilité

Les commandes seront ouvertes dès cet été dans les concessions françaises. Il y en a pour le moment deux ouvertes à Paris et BYD espère en ouvrir 15 à 20 d’ici la fin de l’année. Les livraisons s’effectueront lors du quatrième trimestre 2023. Est-ce que ce sera assez tôt pour bénéficier du bonus écologique avant que celui-ci ne tourne le dos aux voitures électriques chinoises ?

Si vous ne connaissez pas BYD, vous devriez commencer à en croiser. Les BYD Atto 3 viennent de démarrer leurs livraisons en France et seront bientôt suivies par les BYD Tang et BYD Han. En fin d’année, la BYD Seal, concurrente de la Tesla Model 3, viendra s’ajouter à cette liste. Il est aussi possible que la BYD Seagull arrive à terme en France, ce qui en ferait une véritable concurrente à la Dacia Spring.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.