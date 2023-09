Le plus gros concurrent de Tesla annonce une baisse de prix pour son SUV électrique

BYD vient de dévoiler une nouvelle mouture de son SUV électrique Tang EV. Cette voiture électrique, légèrement retravaillée, voit surtout ses tarifs baisser avec une gamme qui débute à partir de 269 800 yuan, soit environ 34 483 euros. Faut-il s'attendre à une telle baisse de prix en Europe ?

Si BYD ne vous dit pas grand-chose pour le moment, préparez-vous à voir ce nom de plus en plus régulièrement. Actuellement numéro 2 de l’électrique derrière Tesla et 5ème constructeur mondial, la marque chinoise commence à conquérir le marché européen avec ses voitures zéro-émission (à l’échappement).

Une nouvelle version

Parmi elles, citons l’Atto 3, la Han EV, le Tang ainsi que les Seal et Dolphin qui viennent de faire leur arrivée chez nous. Le constructeur a aussi apporté dans ses bagages la nouvelle Seal U lors du salon de Munich, où nous avons approché la nouvelle Tesla Model 3 restylée. Si la marque n’est pas encore vendue en France, cela devrait rapidement être le cas alors qu’une quinzaine de concessions ouvriront d’ici à la fin de l’année.

Et cette dernière a à cœur de conquérir un large public, en affichant des prix abordables. D’autant plus qu’elle a Tesla en ligne de mire et que la firme américaine continue de casser ses prix, au détriment de sa marge. Une guerre des prix qui inspire BYD, comme l’explique le site Car News China. Ce dernier annonce qu’une nouvelle version du Tang vient de voir le jour.

À vrai dire, les spécifications techniques ne changent pas par rapport à la version que l’on connaît déjà depuis quelque temps. Le SUV électrique se décline pour mémoire en trois versions, avec deux et quatre roues motrices. La variante la plus performante affiche jusqu’à 510 chevaux et 700 Nm de couple, grâce à ses deux moteurs. L’autonomie est quant à elle annoncée à 635 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 539 kilomètres WLTP.

La version à 700 kilomètres d’autonomie CLTC, soit 595 kilomètres WLTP, est quant à elle dotée d’un seul moteur de 241 chevaux pour 350 Nm de couple. Le SUV embarque toujours la batterie Blade adoptant la technologie LFP (lithium – fer – phosphate). Cette dernière affiche une capacité de 86,4 kWh et peut se charger de 30 à 80 % en 30 minutes.

Un prix en baisse

Mais là où le SUV électrique évolue réellement, c’est surtout du côté de sa grille tarifaire. En effet, ce dernier est actuellement affiché à partir de 70 800 euros en Europe, un tarif qui ne le rend malheureusement pas éligible au bonus écologique. Mais cette nouvelle version affiche une forte baisse, puisqu’elle démarre désormais à 249 800 yuan, soit environ 31 926 euros. Un tarif qui sera cependant en hausse à son arrivée sur le Vieux Continent.

Pour mémoire, la précédente version commençait à 282 800 yuan, soit 36 144 euros, ce qui correspond à une chute de 11,7 %. Mais la plus grosse baisse concerne la variante intermédiaire affichant la plus grande autonomie, qui perd 13,7 % pour démarrer à 269 800 yuan, soit 34 483 euros. La variante la plus chère est affichée à 38 317 euros environ (299 800 yuan).

Une forte chute malgré l’arrivée de nouvelles jantes de 20 pouces ainsi que d’un système d’amortissement intelligent Disus-C. À noter que toutes les versions sont désormais dotées de la connectivité 5G. La baisse des prix opérée par Tesla sur ses Model 3 et Model Y a-t-elle inspiré le constructeur ? Sans aucun doute. Mais reste désormais à savoir si cette réduction sera aussi appliquée sur la gamme européenne au cours des prochains mois.

Cette baisse devrait aider le constructeur chinois à prendre encore plus d’importance sur le Vieux Continent et à rattraper son rival américain. Cependant, on sait que BYD aimerait fabriquer ses voitures en France, ce qui pourrait conduire à une hausse des prix comme pour MG avec sa MG4 par exemple.

