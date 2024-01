La rivale du Tesla Model X s’apprête à augmenter drastiquement son autonomie… mais attention à la consommation

Après avoir présenté une vraie de gamme de voitures électriques en un temps record, le constructeur chinois BYD compte améliorer ses produits via quelques mises à jour bienvenues. L'occasion de se rapprocher de son plus grand rival : Tesla. Le SUV BYD Tang devrait recevoir une belle mise à jour matérielle au cours du second trimestre 2024.

Il devrait y avoir du nouveau chez BYD mais, cette fois-ci, une fois n’est pas coutume, il ne s’agira pas d’un nouveau produit, mais bien d’une mise à jour d’un modèle déjà existant. Et le modèle en question, nous le connaissons déjà bien puisqu’il s’agit du BYD Tang, un modèle que nous avions déjà essayé chez Survoltés.

Pour faire face à son principal concurrent dans l’univers des SUV premium 100 % électrique, à savoir le Tesla Model X ou, dans une moindre mesure, au BMW iX, le constructeur chinois BYD fourbit ses armes si l’on en croit les premières informations en provenance du média allemand Suddeutsche. La mise à jour aurait lieu au cours du second trimestre 2024.

Autonomie et puissance de charge améliorées

Ainsi, la capacité de la batterie passerait de 86 à 108 kWh et l’autonomie WLTP ainsi de 400 à 530 kilomètres. Le constructeur aurait amélioré la capacité de charge AC de 7 à 11 kW. Et à l’avenir, jusqu’à 190 kW seront possibles sur les bornes de recharge DC au lieu des 120 kW actuels, grâce à la plus grosse capacité de batterie. La recharge devrait toujours se faire en 45 minutes environ pour passer de 10 à 80 %.

En Allemagne, une promotion permet actuellement de se le procurer pour 55 700 euros. Les prix du nouveau Tang ne sont pas encore connus, mais ils ne devraient pas trop différer des 70 800 euros en prix de base en France.

Dans les faits, cela peut paraître cher, mais le Tang, avec ses 4,87 mètres de long, fait figure de bonne affaire par rapport au Tesla Model X qui débute, à l’heure où nous écrivons ces lignes, à partir de 101 990 euros. Le SUV américain autorise toutefois plus de polyvalence, avec une autonomie WLTP annoncée à 625 km pour une batterie de 95 kWh. Et donc une consommation largement inférieure.

Avec cette nouvelle mise à jour, le Tang s’en rapproche, surtout que le SUV chinois a la bonne idée de proposer de série les sept places, quand il faut encore ajouter 4 200 euros sur le Model X.

La BYD Han bientôt concernée

BYD aurait également amélioré la partie châssis, avec des des amortisseurs actifs permettant de mieux endiguer le phénomène de roulis, inhérent à ce genre de gros SUV. La puissance cumulée des deux moteurs de 380 kW (516 ch) et la vitesse de pointe de 180 km/h restent les mêmes.

Il est fort possible que la berline électrique Han fasse également peau neuve d’ici quelques semaines. En effet, la base technique de la Han et du Tang est identique : tous deux disposent d’une transmission intégrale, d’une batterie avec cellules LFP (avec des capacités légèrement différentes de 85,4 kWh et 86,4 kWh respectivement) et tous deux sont basés sur des modèles thermiques.