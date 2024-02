BYD, le plus grand concurrent de Tesla prévoit de commercialiser la voiture électrique Yangwang U8 en Europe. Il s'agit d'un SUV très particulier, ultra-luxueux et capable de naviguer sur l'eau. Mais attention, quelques mauvaises surprises sont à prévoir.

Vous devez sûrement connaître BYD. Il s’agit du constructeur chinois de voitures électriques qui représente la plus grande menace pour Tesla. BYD est d’ailleurs passé numéro 1 de la voiture électrique sur le dernier trimestre de l’année 2023, volant la place historique de leader à Tesla. BYD possède deux autres marques : Denza et Yangwang.

Par le biais d’un communiqué de presse, on apprend que BYD, Denza et Yangwang seront présents au salon de l’automobile de Genève, qui ouvre ses portes à la fin du mois de février. Ça sera alors la première européenne pour deux voitures électriques : la fameuse Denza N7 créée en partenariat avec Mercedes et Devialet, mais aussi la Yangwang U8.

Deux nouvelles voitures chinoises en Europe

Ce n’est pas la première fois que Denza se montre en Europe, puisqu’on avait pu voir le MPV Denza D9 au salon de l’auto de Munich en septembre 2023. Mais c’est bien la première fois que la marque Yangwang, division ultra haut de gamme de BYD, sera présente sur le Vieux Continent. Et il s’agira de l’impressionnant SUV électrique Yangwang U8 que nous avons justement pu essayer en exclusivité en Chine il y a quelques jours.

Cette voiture électrique (à prolongateur d’autonomie thermique) est totalement démentielle. Elle délivre une puissance qui dépasse les 1000 chevaux avec quatre moteurs (un par roue), elle peut accueillir un drone sur son toit, et surtout, elle est capable de naviguer dans l’eau comme un bateau (ou presque) ! Elle peut aussi rouler avec une roue en moins, grâce à un système de suspensions révolutionnaire.

Selon les informations de la marque chinoise, elle sera commercialisée en Europe en 2025. Mais on ne connaît pas la liste des pays qui seront concernés.

Mais cette voiture est loin d’être parfaite

Deux ombres viennent toutefois ternir le tableau de cette impressionnante voiture électrique. La première, c’est son poids : 3,46 tonnes à vide. Ce qui signifie que son PTAC (poids total autorisé en charge) dépasse les 3,5 tonnes, et nécessite donc, en Europe, un permis de conduire particulier.

L’autre point négatif de cette voiture, c’est le fait qu’elle ne soit pas 100 % électrique : un moteur thermique est présent, et sert uniquement à recharger la batterie. Cette dernière, d’une capacité de 49 kWh, peut également être rechargée via une borne rapide. Mais l’autonomie est de seulement 180 km en mode 100 % électrique. Ce qui sous-entend une énorme consommation d’énergie. À titre de comparaison, une Tesla Model 3 annonce 400 km d’autonomie avec la même quantité d’énergie.

Un prix délirant ?

Enfin, il faut s’attendre à un prix totalement délirant. En Chine, le Yangwang U8 est commercialisé à partir de 1 million de yuans, soit environ 143 000 euros. Un tarif largement supérieur à 200 000 euros est donc à prévoir pour l’Europe, puisqu’il faut prendre en compte les nombreux frais d’importation.

La bonne nouvelle, c’est que l’arrivée du Yangwang U8 en Europe signifie que les Yangwang U7 et la supercar U9 pourraient également être commercialisée, à terme, sur le Vieux Continent. Dans le futur, BYD prévoit également une version 100 % électrique du Yangwang U8, sans prolongateur d’autonomie.