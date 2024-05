Le plus grand concurrent de Tesla va bientôt vendre une voiture électrique à moins de 20 000 € en France

BYD, le plus grand concurrent de Tesla, vend déjà ses voitures électriques en Europe. Mais l'entreprise chinoise compte frapper encore plus fort, avec des usines de production en Europe, et la commercialisation de sa Seagull à moins de 20 000 euros. Le géant chinois pense pouvoir faire mieux que Tesla en Europe dans les prochaines années.

L’invasion des constructeurs automobiles chinois en Europe ne fait que commencer. Ils sont de plus en plus présents, mais ont toujours un handicap : une production en Chine qui ajoute de nombreux frais pour vendre leur voiture en Europe.

BYD, le plus grand concurrent de Tesla, espère pouvoir supprimer cette contrainte le plus rapidement possible, afin de vendre une voiture électrique autour de 20 000 euros.

BYD Seagull à moins de 20 000 euros

Cette voiture, on la connaît déjà, c’est la BYD Seagull, vendue autour de 10 000 euros en Chine. Une toute petite voiture électrique, qui se vend comme des petits pains en Chine, grâce à son tarif abordable et ses technologies plutôt bonnes pour le prix.

Pour le moment, elle n’est pas vendue en Europe. Mais le Financial Times nous apprend, par la voix de Michael Shu, le patron de BYD, que la BYD Seagull sera bientôt vendue en Europe, « à moins de 20 000 euros ».

Un tarif ultra-compétitif, à comparer avec les 25 000 euros de la Renault 5 E-Tech, ou encore les 23 990 euros de la Citroën ë-C3. Mais attention, car ces deux modèles bénéficient du bonus écologique, alors que la Seagull en sera privée, à cause de sa production chinoise. Comme la MG4, vendue à partir de 24 990 euros en France. On peut aussi citer la nouvelle Dacia Spring, tout juste sous la barre des 20 000 euros en France.

BYD veut s’installer durablement en Europe

Mais justement, BYD veut aller plus loin. On sait déjà que l’entreprise chinoise a prévu de construire une usine en Europe. Et plus précisément en Hongrie. Elle sera opérationnelle en 2025. Mais le patron de BYD hésite encore à ouvrir une seconde usine européenne.

L’objectif ? Faire mieux que Tesla, en vendant plus de voitures électriques en Europe que son principal concurrent. L’usine européenne permettra à BYD de bénéficier du bonus écologique en France, mais également de baisser les frais d’importation (et notamment de douanes).

Et pour montrer que son entreprise ne rigole pas avec l’Europe, le patron de BYD a annoncé que l’investissement dans le réseau, les concessions, les usines et le marketing était colossal, avec plusieurs milliards d’euros dépensés dans les années à venir en Europe.

Est-ce que BYD voudra installer sa seconde usine en France ? L’idée n’est pas à exclure, puisque Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a déclaré que « Les constructeurs chinois sont les bienvenus en France » en visant BYD.

Le patron de BYD n’a toutefois pas annoncé la date d’arrivée prévue de la Seagull en Europe. Si vous voulez en savoir plus sur la BYD Seagull, n’hésitez pas à jeter un œil à nos articles sur le sujet.