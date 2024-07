CMF Buds Pro 2 : des écouteurs avec réduction de bruit à un prix imbattable

La marque CMF, filiale de Nothing, vient de lancer ses nouveaux écouteurs true wireless Buds Pro 2. Successeurs des Buds Pro sortis l'an dernier, ils promettent une expérience d'écoute premium avec de nombreuses fonctions avancées, le tout à un tarif ultra agressif de seulement 59 €. Gadget ou vrai produit audio ?

CMF se spécialise dans les produits high-tech aux prix extrêmement agressifs. Dans le même temps que le smartphone CMF Phone 1, un mobile qui se démonte, la marque vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil baptisés CMF Buds Pro 2. Ils viennent remplacer les Buds Pro de l’année dernière et veulent chambouler la concurrence, voire le marché des True Wireless. Pour cela, outre un tarif de seulement 59 €, le point fort des CMF Buds Pro 2 réside dans leur qualité audio, selon la marque. Comme certains modèles de milieu, voire haut de gamme, ils embarquent une configuration à doubles haut-parleurs composée d’un haut-parleur de basses de 11 mm et d’un tweeter de 6 mm. Cette association, couplée à la technologie LDAC et à la certification Hi-Res Audio Wireless, permet de restituer, sur le papier, un son haute-fidélité avec une grande richesse et une excellente dynamique.

Les écouteurs tirent également parti de la technologie Dirac Opteo qui optimise le rendu sonore pour une expérience d’écoute plus naturelle. Ils promettent un niveau de détail et de précision rarement atteint sur des écouteurs de cette gamme de prix.

Une réduction de bruit efficace pour une immersion totale ?

Un autre argument en faveur des CMF Buds Pro 2, c’est la présence d’un système de réduction active du bruit hybride pouvant atteindre jusqu’à 50 décibels, selon la marque. Cette technologie permet de filtrer les bruits ambiants, même dans des environnements particulièrement bruyants comme les transports en commun ou les open-spaces. D’après CMF, la réduction de bruit fonctionne sur une large gamme de fréquences allant jusqu’à 5000 Hz, pouvant ainsi assurer une atténuation efficace de la plupart des sons parasites, des basses fréquences aux aigus. En outre, les écouteurs sont dotés de 6 microphones permettant de s’en servir comme kit mains libres et d’offrir, toujours d’après CMF, une clarté optimale, même lorsqu’il y a du vent ou que les conditions extérieures sont bruyantes.

Une autonomie confortable et une charge rapide bienvenue

En plus de proposer des fonctions intéressantes à ce prix, les écouteurs CMF Buds Pro 2 veulent offrir une très bonne autonomie. D’après la marque, ils peuvent fonctionner pendant 7 heures avec une seule charge (seulement 10 minutes) et jusqu’à 43 heures au total grâce au boîtier de charge fourni qui sert également d’étui de rangement.

En plus de leurs aspects purement techniques, les CMF Buds Pro 2 n’oublient pas d’être pratiques et ergonomiques. En effet, le boîtier de recharge dispose d’un cadran qui permet de contrôler le volume, le niveau de réduction de bruit et la musique, le tout sans avoir à utiliser son smartphone.

Les écouteurs sont déclinés en quatre coloris élégants (noir, blanc, bleu et orange). Ils sont certifiés IP54, ce qui les rend résistants à la poussière et aux projections d’eau.

Compatibles Bluetooth 5.3, ils embarquent la technologie Fast Pair pour se connecter rapidement à votre appareil. Enfin, notez qu’ils sont contrôlables via l’application compagnon Nothing X permettant de personnaliser l’égaliseur et les commandes selon vos préférences. Les écouteurs CMF Buds Pro 2 sont disponibles dès à présent.