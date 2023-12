Ce vélo électrique a été vendu illégalement à cause d’une erreur toute bête et fait l’objet d’un rappel

Dans un court communiqué, le constructeur allemand Cube a indiqué être contraint de rappeler l’un de ses VTT électriques destinés à un jeune public. En cause : une mauvaise circonférence des roues, qui impacterait directement la vitesse maximale autorisée avec l’assistance électrique.

Les rappels de vélos électriques sont relativement courants dans le secteur. Ils peuvent aussi bien concerner un seul et unique modèle que tout un groupe de produits en cas de défaillance généralisée à une pièce spécifique, comme ce fut le cas avec Shimano en septembre dernier – plus de 700 000 pédaliers défectueux étaient concernés en Amérique du Nord.

Cette fois-ci, c’est au tour de Cube de subir une telle petite déconvenue. Heureusement, cela se limite à un cycle en particulier : le CUBE Reaction Hybrid Rookie SLX 400 Teamline 2023 27,5, dans sa version XS plus spécifiquement (environ 2500 euros). Ce VTT électrique est avant tout destiné à un jeune public néophyte, comme les adolescents.

Un problème de circonférence des roues

Le communiqué publié par la marque allemande explique le pourquoi du comment de ce rappel : « La circonférence des roues configurée sur certains des modèles répertoriés s’écarte des spécifications, ce qui fait que les vélos violent la limite de vitesse maximale autorisée avec l’assistance électrique », peut-on lire.

Pour rappel, un VAE doit respecter certaines règles européennes : l’allure maximale de 25 km/h fournie par l’assistance électrique en est une. Si le système est en mesure de vous propulser à une vitesse plus élevée, il est considéré comme un speedbike qui est régi par la législation des cyclomoteurs en France (assurance, casque et gants homologués, etc.).

De ce fait, « les vélos concernés ne doivent pas être utilisés sur la voie publique tant que des mesures correctives n’ont pas été prises par votre revendeur CUBE ! », insiste fortement le constructeur d’outre-Rhin. « Continuer à utiliser le vélo sur la voie publique sans corriger la circonférence de la roue peut, en cas d’accident ou de contrôle de police, avoir de lourdes conséquences », alarme Cube.

Indisponible sur les sites marchands

Le fabricant exhorte donc ses clients concernés à « apporter immédiatement » leur vélo auprès d’un revendeur agréé. Ce dernier procédera alors à diverses vérifications et déploiera des mesures correctives en cas d’anomalies repérées.

Plusieurs sites marchands indiquent par ailleurs que le produit n’est plus disponible à la vente. On imagine que les ventes ont justement été stoppées le temps que le problème soit réglé, et ce afin d’éviter de réinjecter sur le marché des modèles non conformes à la loi.