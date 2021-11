Vous pilotez un drone DJI ? Vous devriez éviter de mettre à jour votre smartphone vers Android 12

De nombreux utilisateurs de drones DJI déplorent que leur smartphone sous Android 12 ne permet plus d'utiliser l'application DJI Fly pour piloter leur drone.

Parmi les principaux fabricants de drones dans le monde, DJI figure en bonne place. Il faut dire que le constructeur chinois propose une gamme particulièrement complète allant du DJI Mavic Mini à 360 euros au DJI Mavic 3 à 2100 euros. Néanmoins, malgré la grande popularité des drones de la marque, il semble que ses produits ne soient pas compatibles avec des smartphones aussi populaires que le Pixel 6 de Google.

Comme le rapporte le site Slashgear, de nombreux utilisateurs de Google Pixel 6 déplorent que leur smartphone ferme automatiquement l’application DJI Fly, utilisée pour piloter les drones du constructeur chinois. Comme l’indique le site américain, le Google Pixel 6 ne figure pas parmi la liste des smartphones pris en charge par les drones de DJI. Néanmoins, c’était également le cas du Pixel 5 de l’an dernier, smartphone qui fonctionnait cependant sans problème pour piloter les drones. « Plusieurs propriétaires de drones rapportent que leur application DJI Fly ne montre qu’un écran noir au lieu du flux vidéo classique, rendant l’application inutile. Certains rapportent même que les autres applications de DJI se ferment immédiatement sur les smartphones Pixel 6 », indique Slashgear.

DJI étudie le problème

En guise de réponse, DJI suggère aux utilisateurs de drones de… changer de smartphone, comme l’indique le site DroneDJ. Un porte-parole de DJI a cependant indiqué que le constructeur allait se pencher rapidement sur ce problème pour en découvrir la cause et proposer une solution : « Nous allons y faire attention et tout faire pour résoudre le souci aussi vite que possible. S’il vous plait, veuillez patienter et merci de votre compréhension. Si cela vous gêne fortement, nous vous recommandons d’emprunter ou d’utiliser un autre appareil mobile compatible ».

Il semble néanmoins que le Pixel 6 et sa nouvelle puce Google Tensor ne soient pas les seuls smartphones incompatibles avec l’application DJI Fly. Dans les commentaires de l’article de DroneDJ, plusieurs utilisateurs rapportent des soucis similaires avec de précédents smartphones Google Pixel — qui fonctionnaient jusque là sans souci — après leur mise à jour vers Android 12. Un problème qui semble rencontré aussi bien sur le Pixel 4 XL que sur le Pixel 5 ou le Pixel 3. « J’ai aussi eu pas mal de souci avec mon Pixel 3. C’est un smartphone que j’utilise depuis deux ans et j’en suis plutôt content. Lorsque je l’ai mis à jour vers Android 12, l’application DJI Fly a refusé de se lancer. J’ai mis à jour l’application, mais le problème est resté », indique ainsi Hal1950.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.