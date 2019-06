Un deuxième Essential Phone pourrait voir le jour prochainement. C’est en tout ce que sous-entend assez explicitement le fondateur de la marque, Andy Rubin.

Un deuxième Essential Phone serait en préparation. Nous avions déjà appris cela il y a quelques mois par l’intermédiaire de brevets déposés par la firme. Cette fois-ci, c’est carrément Andy Rubin qui vient corroborer cette information avec un tweet assez étrange repéré par Android Police.

Le fondateur d’Essential — et « père » d’Android — a en effet répondu à une conversation sur Twitter vieille de neuf mois dont le sujet était justement la sortie d’un nouveau smartphone.

Thanks. We'll make an announcement. Hang tight.

— Andy Rubin (@Arubin) June 11, 2019