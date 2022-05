L’astuce radicale de Fiat pour booster la vente de voitures électriques

Fiat prend une décision radicale, en annonçant la suppression de tous ses modèles non-électrifiés de son catalogue anglais dès cet été.

Depuis quelques années déjà, les pouvoirs publics sont lancés dans une grande chasse aux émissions de CO2. De nombreuses mesures sont prises à travers le monde, afin de réduire l’impact de la circulation automobile sur l’environnement, telles que le durcissement du malus écologique ou encore de zones à faibles émissions dans les grandes agglomérations françaises. Sans parler de l’interdiction de la vente de voitures thermiques prévue pour 2035. Fiat, qui prévoit de devenir une marque intégralement branchée à l’horizon 2030, vient de prendre une décision qui va dans le bon sens en Angleterre.

Une décision radicale

Pour l’heure, la firme ne semble pas très en avance, alors qu’elle ne propose qu’un seul modèle 100 % électrique, la Nouvelle Fiat 500. Cela ne l’empêche pas de travailler à l’électrification de sa gamme, alors qu’elle vient d’annoncer avoir pris une décision pour le moins radicale. En effet, Fiat va supprimer tous les modèles non-branchés de son catalogue britannique dès le 1er juillet prochain.

Une mesure choc en apparence, qui ne devrait en réalité avoir trop d’impact sur les clients, alors que plus de 60 % de la gamme est déjà électrifiée, selon le communiqué officiel. En effet, outre la Panda et la 500, la marque italienne commercialise également la Fiat 500 X et la Tipo dans des versions hybrides. Selon Fiat, chaque modèle du constructeur possède actuellement au moins une version électrifiée. Le constructeur en profite pour rappeler que la Fiat 500 se vend très bien, à telle point d’être la première voiture électrique la plus vendue dans 11 pays européens et la deuxième voiture la plus vendue en Europe tous segments confondus « seulement derrière Tesla » peut on lire dans le communiqué de presse.

Une gamme en pleine expansion

Par ailleurs, le constructeur commercialise depuis 2020 son tout premier modèle 100 % électrique, qui n’est autre que la Fiat 500e, qui était la plus vendue du segment au mois d’avril. Un vrai succès pour la citadine, qui ne sera bientôt plus seule dans la gamme. En effet, d’autres modèles devraient toutefois arriver sous peu, dont la version de série du concept Centoventi, qui devrait alors remplacer la Panda.

D’autres véhicules pourraient voir le jour un peu plus tard, alors que Fiat profite désormais des technologies apportées par l’ex-groupe PSA dans le cadre de la création de Stellantis. Une cousine technique des Peugeot e-208 et Opel Corsa-e pourrait-elle être envisagée ? C’est tout à fait plausible…

