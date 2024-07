Les voitures électriques Peugeot, Citroën et Fiat seront plus à l’aise sur longs trajets… à condition de payer

Il sera beaucoup plus simple de voyager dans les voitures électriques du groupe Stellantis et notamment les Fiat, Jeep, Lancia et Alfa Romeo. Cela grâce à une application de planification d’itinéraire déjà disponible sur certaines Peugeot et Citroën. Mais attention, elle n'est pas gratuite.

Quand on veut bien voyager en voiture électrique, une grosse batterie ne suffit pas. D’ailleurs elle n’est même pas indispensable si à côté, la voiture est équipée de ce que l’on appelle un planificateur d’itinéraire. Si certains constructeurs automobiles ont encore du mal à en mettre un digne de ce nom dans leurs véhicules électriques, il est vrai que le système se démocratise de plus en plus. Il faut dire que quand le trajet prévu dépasse l’autonomie réelle de la voiture, avoir un outil qui planifie pour vous les arrêts nécessaires pour arriver à destination est d’une grande aide.

De ce côté là, les voitures électriques du groupe Stellantis n’étaient pas les mieux dotées. Alors c’est vrai que le nouveau Peugeot E-3008 en embarque un. Plutôt bien fait de ce qu’on a pu le tester lors de notre essai. Mais pour autant, il faut aller dans les finitions supérieures pour y avoir droit.

Alors pour toutes ses voitures qui n’y ont pas droit, le groupe Stellantis vient d’annoncer le déploiement son planificateur e-Routes, sous la forme d’une application mobile, sur l’ensemble de ses véhicules électriques… de toutes marques !

Application sur téléphone

On vous avait déjà évoqué ce planificateur d’itinéraire e-Routes, justement lors de notre essai du Peugeot E-3008, alors que la finition Allure ne dispose pas de navigation, et donc pas de planificateur. C’est là qu’intervient e-Routes qui est une application à télécharger sur téléphone (Android et iOS), et qui externalise la fonction de planificateur d’autonomie.

Alors certes, il existe déjà des applications, notamment de géolocalisation de bornes de recharge, qui proposent aussi la planification d’itinéraire. Oui sauf qu’avec e-Routes, qui a été développé par la division Software de Stellantis, l’application se connecte à la voiture permettant de partager un certain nombre de données (consommation, vitesse, etc.) et donc d’affiner les recommandations pour les arrêts liés à la charge.

Directement liée à la voiture

Dans le détail, l’application e-Routes, qui peut être visualisée sur l’écran du smartphone ou directement sur celui du véhicule via une connexion Apple CarPlay ou Android Auto, possède un algorithme de routage avance calculant l’itinéraire le plus approprié, en tenant compte de l’emplacement des stations de recharge. Le planificateur d’itinéraire permet également de visualiser un certain nombre d’infos sur celles-ci, comme leur nombre, leur puissance de charge, les différentes prises proposées, mais aussi leur disponibilité.

De son côté le conducteur peut régler certains paramètres comme les options de paiement ou le niveau de batterie minimal souhaité à destination. Les informations de trafic en temps réel entrent également en ligne de compte, de même que tout ce qui touche à la voiture : son état de charge, sa capacité de batterie, la température de l’air, la vitesse… Un planificateur d’itinéraire digne de ce nom donc !

Bientôt sur l’Alfa Romeo Junior

Déjà proposé depuis l’été 2023 chez Citroën, notamment sur la C4 électrique, le planificateur d’itinéraire e-Routes arrive donc sur l’ensemble des véhicules Stellantis, Peugeot DS, ou encore Opel. En cours de déploiement et disponible dès cet été 2024, elle sera disponible sur les dernières nouveautés du groupe, comme la Fiat 600e, l’Alfa Romeo Junior Elettrica ou encore la Lancia Ypsilon Electric.

À noter que si l’application est téléchargeable gratuitement sur mobile, en revanche, il faut payer un abonnement pour en profiter, soit 4€/mois ou 40 €/an. Dernière possibilité, prendre le pack Connect Plus lors de l’achat d’une voiture du groupe pour pouvoir en profiter directement, mais là aussi sur abonnement.