Fitbit s’apprête à lancer un nouveau bracelet connecté qui a tout d’une montre

Fitbit a annoncé le lancement d'un nouveau produit le 28 septembre. Tout porte à croire qu'il s'agira du Fitbit Charge 6.

Ce n’est pas parce que Fitbit est désormais une filiale de Google que la marque spécialisée dans la santé connectée compte arrêter de lancer de nouveaux produits en son nom. Après les montres Sense 2 et Versa 4 l’an dernier, le constructeur s’apprête à lancer un nouveau bracelet connecté dès la semaine prochaine.

Sur Twitter, Fitbit a en effet publié une courte vidéo dans laquelle on peut voir que la marque lancera un nouveau produit le 28 septembre.

Surtout, on peut voir, au poignet du modèle, un bracelet connecté plutôt large, ce qui suggère que l’appareil lancé la semaine prochaine sera un nouveau Fitbit Charge 6. Pour rappel, les Fitbit Charge sont les bracelets haut de gamme de Fitbit, positionnés au-dessus des Fitbit Luxe et Fitbit Inspire. Le dernier modèle en date, le Fitbit Charge 5, est ainsi sorti en 2021 et proposait de nombreuses fonctionnalités comme un électrocardiogramme et un suivi GPS, deux fonctions que l’on ne retrouve habituellement quasiment que sur de véritables montres connectées bien plus larges.

Un Fitbit Charge 6 qui fait de plus en plus parler de lui

L’annonce d’une date de lancement par Fitbit vient ainsi confirmer certaines rumeurs de ces dernières semaines. Fin août, une certification auprès de la FCC indiquait déjà que Fitbit travaillait sur un nouveau bracelet connecté. La semaine dernière, c’est le site 9to5Google qui ajoutait sa pierre à l’édifice en dévoilant que le bracelet en question serait bel et bien le Fitbit Charge 6. D’après le site spécialisé, le prochain bracelet reprendrait le format du Fitbit Charge 5, mais avec un bouton physique supplémentaire sur le côté gauche en lieu et place de la surface tactile. Surtout, le bracelet devrait profiter de plusieurs applications Google comme YouTube Music ou Google Maps.

Par ailleurs, comme pour préparer l’arrivée de son nouveau bracelet — et accessoirement de la Google Pixel Watch 2 — Fitbit a changé en profondeur l’interface de son application pour smartphone ces derniers jours.

On devrait en savoir plus sur le Fitbit Charge 6 au moment de son annonce, le 28 septembre prochain.