Avec l’arrivée de la Pixel Watch 3, cette application Google s’enrichit de fonctions sportives qui peuvent faire de l’ombre à Garmin

Google a profité de l’annonce de la Pixel Watch 3 pour revoir l’application Fitbit. Désormais, celle-ci va bien davantage s’orienter vers les sportifs.

La Google Pixel Watch 3 // Source : Google

Jusqu’à présent, l’application Fitbit était particulièrement chiche en termes de fonctionnalités et de mesure. Surtout centrée sur le bien-être ou la santé au quotidien, elle se contentait d’afficher des mesures sommaires, sans nécessairement aller au fond des choses.

Cependant, à l’occasion de l’annonce de la Pixel Watch 3, Google a annoncé une refonte majeure de son application Fitbit pour smartphone. Celle-ci va à présent intégrer plus de fonctionnalités, particulièrement orientées vers les plus sportifs.

Le nouveau score de charge cardio de l’application Fitbit // Source : Google

Outre la refonte du Score d’aptitude quotidienne, Google a notamment ajouté un nouveau Score de charge cardio. À l’instar de ce que propose désormais Apple avec l’indice de charge d’entraînement ou Garmin avec la charge d’entraînement, l’idée est de savoir, d’un coup d’œil, si vous vous entraînez suffisamment pour progresser, si vous régressez ou si vous tirez trop sur la corde.

Des données bien plus poussées pour la course à pied

En plus de ces deux scores, l’application Fitbit va être en mesure de proposer des mesures particulièrement poussées, en particulier pour la course à pied, comme le souligne le blogueur DC Rainmaker. Dorénavant, il sera possible de retrouver de nombreux graphiques sur votre séance, comme la cadence, l’allure, la fréquence cardiaque, le temps de contact au sol, la longueur des foulées, l’oscillation verticale ou le ratio vertical. En somme, des mesures particulièrement poussées qui ne sont pas sans rappeler celles proposées par des montres dédiées au sport, comme les montres Garmin, Coros, Suunto, Polar ou Amazfit.

L’application Fitbit va également vous permettre de programmer vos entraînements de manière plus poussée avec la gestion des séances par intervalles. Concrètement, vous pouvez par exemple programmer une séance contenant 10 minutes d’échauffement, 15 minutes à une certaine allure, 400 mètres de récupération, 15 minutes à allure plus rapide, puis 10 minutes de récupération.

La programmation d’entraînement par intervalles sur l’application Fitbit // Source : Google

En revanche, comme l’indique DC Rainmaker, il reste impossible d’exporter ces données depuis l’application Fitbit sous la forme de fichier GPX, Fit ou TCX.