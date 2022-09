Voitures électriques : Ford veut transformer les remorques en voitures télécommandées

Ford veut révolutionner la conduite d'une voiture tirant une remorque. L'idée : permettre au conducteur de piloter l'ensemble voiture et remorque tranquillement depuis son smartphone, à la manière d'une voiture télécommandée.

Si vous avez déjà conduit une voiture tirant une remorque ou une caravane, vous devez savoir que les manœuvres peuvent être extrêmement difficiles. En effet, en marche arrière, tourner le volant à gauche fera tourner la remorque… à droite. La conduite est également différente, et c’est notamment pour cela que les constructeurs ajoutent des options pour faciliter la conduite en remorquage. C’est le cas du mode Remorque chez Tesla qui réduit la puissance du freinage régénératif pour permettre à la remorque de rester droite lors des décélérations.

Un smartphone en guise de télécommande

Ford, à qui l’on doit le pickup électrique F-150 Lightning capable de tracter plus de 4,5 tonnes, veut aller encore plus loin. Le constructeur américain a déposé un brevet aux États-Unis pour le moins innovant et qui semble très ingénieux. Celui-ci décrit une application mobile permettant de transformer un smartphone en télécommande pour le couple voiture et remorque. Ceci pourrait grandement faciliter les manœuvres puisque le conducteur pourrait être à l’extérieur de son véhicule pour vérifier les abords et se positionner à l’endroit le plus pratique pour lui.

L’application pourrait réduire davantage les contraintes liées aux manœuvres, puisque Ford décrit la possibilité pour celle-ci d’afficher, sur l’écran du téléphone, la direction de la remorque. Et avertir ainsi le conducteur si les commandes qu’il envoie à la voiture (accélération, freinage, orientation du volant) sont correctes ou s’il doit les ajuster.

De quoi enterrer la concurrence ?

Pour le moment, le constructeur américain n’a pas communiqué autour de ce brevet et de cette éventuelle future fonctionnalité. Elle n’est pourtant pas impossible à mettre en œuvre sur le moyen terme, puisque celle-ci nécessite un véhicule communicant, ce que sont déjà les Ford. Cela permettrait au père du F-150 de proposer un argument supplémentaire face à la concurrence qui s’active, à l’image du futur Tesla Cybertruck ou du Rivian R1T.

Rappelons aussi que Tesla propose déjà une fonction plus ou moins similaire, avec le mode Summon. Celui-ci permet de commander sa voiture depuis son smartphone, afin de la garer dans un espace exigu. Aux États-Unis, la fonctionnalité va encore plus loin puisque la voiture devient un voiturier, en venant vous chercher directement à l’endroit où vous êtes sur le parking.

