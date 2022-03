Apple TV+ est maintenant disponible sur le Player Pop de Free avec une belle offre de lancement

Le service de sVoD Apple TV+ est maintenant préinstallé sur le Player Pop de Free. L'opérateur propose en outre une offre spéciale à ses abonnés.

Le Player Pop est le boitier Android TV proposé par Free. Apple TV+ dispose maintenant de sa propre application et vient rejoindre les rangs des autres services de SVoD tels que Netflix et Disney+. La plateforme de streaming de la marque à la pomme est à présent directement installée dans la bibliothèque d’applications du décodeur de Free, sans aucune action de la part de l’utilisateur.

Une offre de lancement pour les abonnés Free

À l’occasion de ce lancement, Free met de plus en place une offre promotionnelle pour les abonnés Freebox qui possèdent le Player Pop ou l’Apple TV 4K : les trois premiers mois sont gratuits. L’abonnement à la plateforme d’Apple passe ensuite à son tarif normal de 4,99 € par mois, sans engagement.

Pour en profiter, les abonnés doivent souscrire au service depuis leur Espace Abonné Freebox, dans la rubrique « Télévision » puis « Apple TV+ ».

Free propose désormais Apple TV+ et les Apple Originals à tous ses abonnés équipés du player Freebox Pop !

Profitez dès maintenant de 3 mois offerts 😎https://t.co/MmB2r7Q9cV pic.twitter.com/nbt5tFNPtp — Free (@free) March 1, 2022

Apple cherche activement à développer sa plateforme et à gagner des abonnés. La concurrence est cependant rude face aux autres géants que sont Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et HBO Max (aux États-Unis). Apple espère ainsi se démarquer grâce à des contenus originaux de qualité tels que Foundation, Ted Lasso, See, The Morning Show, For All Mankind ou encore Invasion.

Apple TV Télécharger Apple TV gratuitement APK

