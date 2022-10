Encore une mise à jour pour la Freebox Révolution, 12 ans après sa sortie

Increvable, la Freebox Révolution joue les prolongations et reçoit encore des mises à jour fonctionnelles, 12 ans après sa sortie.

En 2020, Free nous avait déjà surpris en déployant une mise à jour qui a grandement amélioré les performances du Wi-Fi sur la Freebox Révolution. Nous voilà en octobre 2022, et dans le contexte de sobriété énergétique demandée par le gouvernement français, Free a mis à jour sa vieille box Révolution.

La nouvelle mise à jour ajoute un nouveau menu qui vous donne accès à l’activation d’une mise en veille légère ainsi qu’une mise en veille prolongée. L’idée ici est de faire des économies d’énergie et de répondre à la préoccupation actuelle. On peut aussi désactiver les ports USB, Free indique également que le mode veille profonde permet de garder le téléphone et Internet actifs.

Il y a par ailleurs de nouveaux paramètres CEC (Consumer Electronics Control) de l’interface HDMI. Ces derniers vous permettent de contrôler les appareils compatibles CEC avec une seule télécommande.

Pour aller plus loin

Pourquoi couper sa box internet a peu d’effet sur les dépenses énergétiques

Que manque-t-il à la Freebox Révolution en 2022 ?

Parce qu’à vrai dire, que manque-t-il à la Freebox Révolution en 2022 ? Par rapport aux box des concurrents, pas grand-chose (Wi-Fi 6, plus gros débits, etc.). On oublie à quel point les autres FAI étaient à la traine fin 2010 et le temps qu’ils ont mis pour rattraper l’opérateur trublion.

À sa sortie, la Révolution proposait déjà une compatibilité ADSL et fibre, des prises CPL fournies pour connecter les deux boitiers, des fonctionnalités de NAS, un disque dur 250 Go, un lecteur de Blu-ray en standard, un processeur, pour la partie TV, capable de faire tourner des jeux et des applications… Bon, certes, pour cette dernière fonctionnalité, le Free Store a été un tel échec qu’on ne se serait même pas rendu compte de son absence si Free l’avait supprimé lors d’une mise à jour.

Mais tout de même, les choix de Free étaient pertinents dès le départ. Et le boitier a pu s’enrichir de nombreuses autres fonctionnalités via des mises à jour logicielles (Freebox OS, VPN, Deezer, compatibilité AirPlay…) ou un rafraîchissement du matériel pour lui offrir notamment une prise en charge du Wi-Fi 5.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox must Fibre Bbox must Fibre 4 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 15,99€ 40,99€ Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 5 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations Sans engagement 23€ Découvrir Fibre Orange Livebox Fibre Orange Livebox Fibre 4 semaines Débit jusqu'à 500 Mb/s 150 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 2 mois offerts 22,99€ 41,99€ Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.