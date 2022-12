Pourquoi les débits 4G vont augmenter chez Free Mobile

Grâce à l'élargissement du bloc 2100 MHz, les clients Free Mobile vont bénéficier d'un meilleur débit en 4G. On vous explique comment ça marche.

Il n’y a pas besoin de lancer de nouvelles technologies ou de déployer de nouvelles antennes pour améliorer un réseau mobile. C’est ce que va nous prouver Free Mobile avec une mise à jour de son réseau.

Free Mobile exploite la 4G LTE sur plusieurs bandes de fréquences : 700 MHz (B28), les 1800 MHz (B2), les 2100 MHz (B1) et les 2600 MHz (B7). Le premier site 2100 MHz est d’ailleurs assez récent puisque Free a commencé son déploiement en 2019. Free, qui ne disposait que d’un bloc de 5 MHz sur ce spectre, n’avait pas sauté le pas avant. Désormais, le bloc 2100 MHz va être élargi.

Le « New Deal Mobile » entre en jeu

Free Mobile est sorti gagnant du « New Deal Mobile » qui consistait à réattribuer les fréquences qui arrivent à échéance en 2021 et 2024. Le bloc de 5 MHz de Free devait passer ainsi à 15 MHz entre le 21 août 2021 et le 12 décembre 2022. Depuis ce mois de décembre 2023, il est donc à 15 MHz sur une grande partie du territoire, et en région parisienne début 2023.

Nous avons augmenté la largeur de bande des fréquences LTE 2100 à 15 mhz sur la majeure partie du territoire. La région parisienne devrait être basculée pour début 2023. Vous bénéficiez de débits 4G supplémentaires automatiquement. pic.twitter.com/5H3izKL0j7 — Free 1337 (@Free_1337) December 21, 2022

La très grande majorité des smartphones est compatible 2100 MHz (B1), vous allez en conséquence bénéficier de meilleurs débits sans avoir à faire grand-chose. Chez Free, pour bénéficier d’une connexion optimale, n’éludez surtout pas le bloc 700 MHz, qui est parfois absent des smartphones. On a même un guide d’achat dédié à cette bande de fréquence.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G – 160 Go Appels illimités 160 Go en France 17 Go en Europe 16€ Découvrir Forfait Mobile B&You - 160 Go Appels illimités 160 Go en France 30 Go en Europe 15,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G – Oxygène 50 - 130 Go Appels illimités 50 Go - 130 Go en France 20 Go en Europe À partir de 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.