13 ans après, la Freebox Révolution est toujours là : que lui manque-t-il en 2023 ?

Treize ans se sont écoulés, et pourtant, la Freebox Révolution résiste farouchement à être reléguée au rang des vestiges technologiques. Il faut reconnaître l’effort impressionnant de Free pour garder cette box constamment à jour. Alors que des rumeurs circulent sur une potentielle annonce de la Freebox V9, c’est le moment de rendre un hommage bien mérité à la Révolution.

Que manque-t-il à la Freebox Révolution en 2023 ?

Parce qu’à vrai dire, que manque-t-il à la Freebox Révolution en 2023 ? Par rapport aux box des concurrents, pas grand-chose (Wi-Fi 6, plus gros débits, etc.). On oublie à quel point les autres FAI étaient à la traine fin 2010 et le temps qu’ils ont mis pour rattraper l’opérateur trublion.

À sa sortie, la Révolution proposait déjà une compatibilité ADSL et fibre optique, des prises CPL fournies pour connecter les deux boitiers, des fonctionnalités de NAS, un disque dur 250 Go, un lecteur de Blu-ray, un processeur, pour la partie TV, capable de faire tourner des jeux et des applications… Certes, pour cette dernière fonctionnalité, le Free Store a été un tel échec qu’on ne se serait même pas rendu compte de son absence si Free l’avait supprimé lors d’une mise à jour.

Mais tout de même, les choix de Free étaient pertinents dès le départ. Et le boitier a pu s’enrichir de nombreuses autres fonctionnalités via des mises à jour logicielles (Freebox OS, VPN, Deezer, compatibilité AirPlay…) ou un rafraîchissement du matériel pour lui offrir notamment une prise en charge du Wi-Fi 5.

La clé de sa longévité ? Les mises à jour. On imagine les développeurs chez Free, tel un groupe de sorciers technologiques, concoctant la dernière potion magique pour garder la box jeune et fringante. Et ça marche ! Pour ses 13 ans, rendons hommage à ce monument de la tech qui, malgré les années, refuse obstinément de passer aux archives. Bon anniversaire, Freebox Révolution !

